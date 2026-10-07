https://1prime.ru/20261007/gtlk-874040766.html

ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0"

ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0" - 07.10.2026, ПРАЙМ

ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0"

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 208,5 миллиона рублей из Фонда национального благосостояния на строительство пассажирского... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:21+0300

2026-10-07T17:21+0300

2026-10-07T17:30+0300

бизнес

россия

фнб

вэб

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874040766.jpg?1791383420

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 208,5 миллиона рублей из Фонда национального благосостояния на строительство пассажирского электросудна серии "Москва 2.0", сообщает компания. "ГТЛК (группа ВЭБ) получила 208,5 миллиона рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках проекта на средства ФНБ ГТЛК профинансирует строительство пассажирского судна "Москва 2.0", - говорится в сообщении. Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, а также развитию компетенций в сфере судостроения, отмечает компания. Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 – самого популярного прогулочного судна в СССР. Габариты судна составляют 33,3 метра в длину и 8 метров в ширину, оно немного короче исторической версии, но при этом на 2 метра шире. Это делает главную палубу просторнее. Общая вместимость судна - 140 пассажиров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, фнб, вэб, минпромторг