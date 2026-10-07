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ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0"
ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0" - 07.10.2026, ПРАЙМ
ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0"
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 208,5 миллиона рублей из Фонда национального благосостояния на строительство пассажирского... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T17:21+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 208,5 миллиона рублей из Фонда национального благосостояния на строительство пассажирского электросудна серии "Москва 2.0", сообщает компания. "ГТЛК (группа ВЭБ) получила 208,5 миллиона рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках проекта на средства ФНБ ГТЛК профинансирует строительство пассажирского судна "Москва 2.0", - говорится в сообщении. Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, а также развитию компетенций в сфере судостроения, отмечает компания. Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 – самого популярного прогулочного судна в СССР. Габариты судна составляют 33,3 метра в длину и 8 метров в ширину, оно немного короче исторической версии, но при этом на 2 метра шире. Это делает главную палубу просторнее. Общая вместимость судна - 140 пассажиров.
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Бизнес, РОССИЯ, ФНБ, ВЭБ, Минпромторг
ГТЛК получила средства из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0"
ГТЛК получила 208,5 миллиона рублей из ФНБ на создание электросудна серии "Москва 2.0"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получила 208,5 миллиона рублей из Фонда национального благосостояния на строительство пассажирского электросудна серии "Москва 2.0", сообщает компания.
"ГТЛК (группа ВЭБ) получила 208,5 миллиона рублей из средств ФНБ на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта в России при поддержке Минпромторга России. В рамках проекта на средства ФНБ ГТЛК профинансирует строительство пассажирского судна "Москва 2.0", - говорится в сообщении.
Реализация инвестпроекта будет способствовать увеличению объема перевозок водным транспортом, а также развитию компетенций в сфере судостроения, отмечает компания.
Проект "Москва 2.0" является модернизированной версией легендарной серии Р-51 – самого популярного прогулочного судна в СССР. Габариты судна составляют 33,3 метра в длину и 8 метров в ширину, оно немного короче исторической версии, но при этом на 2 метра шире. Это делает главную палубу просторнее. Общая вместимость судна - 140 пассажиров.