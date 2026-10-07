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HSBC планирует масштабные сокращения в своем подразделении, пишет FT

HSBC планирует масштабные сокращения в своем подразделении, пишет FT - 07.10.2026, ПРАЙМ

HSBC планирует масштабные сокращения в своем подразделении, пишет FT

Британо-гонконгская банковская группа HSBC планирует "глубокие, масштабные и жестокие" сокращения штата в своем британском подразделении в рамках широкого... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:29+0300

2026-10-07T09:29+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Британо-гонконгская банковская группа HSBC планирует "глубокие, масштабные и жестокие" сокращения штата в своем британском подразделении в рамках широкого внедрения искусственного интеллекта для обслуживания состоятельных клиентов, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "HSBC планирует масштабные сокращения рабочих мест в своем британском подразделении управления активами, резко уменьшив штат финансовых консультантов и других специалистов в рамках стремления использовать искусственный интеллект для улучшения обслуживания состоятельных клиентов", - передает газета. Сокращения происходят на фоне дискуссии о том, поможет ли широкое внедрение искусственного интеллекта повысить производительность существующих сотрудников и работать со значительно меньшим штатом, уточняет издание. По словам источников, ожидается, что будет сокращена примерно половина должностей руководителей и специалистов, а сокращение числа финансовых консультантов составит около 70%. Один из собеседников газеты охарактеризовал увольнения как "глубокие, масштабные и жестокие". Отмечается, что этот шаг последовал за уходом в прошлом месяце Жозе Карвалью, главы подразделения по работе с состоятельными клиентами и частными лицами в британском подразделении HSBC. В настоящее время в банке проходит период консультаций относительно предлагаемых изменений, пишет Financial Times. Ожидается, что затронутые сокращениями сотрудники покинут организацию в конце октября. HSBC не раскрывает данных о количестве сотрудников в своем подразделении в Великобритании, но считается, что по всей стране у банка есть сотни менеджеров по работе с клиентами, пишет издание. Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Штаб-квартира находится в Лондоне.

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банки, технологии, финансы, великобритания, лондон, hsbc, financial times