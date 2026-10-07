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США создали рабочую группу по регулированию ИИ
США создали рабочую группу по регулированию ИИ - 07.10.2026, ПРАЙМ
США создали рабочую группу по регулированию ИИ
Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), заявил в среду американский... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:38+0300
2026-10-07T13:38+0300
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ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио. "Правительство США запустило процесс... эту рабочую группу возглавляет Джей Клейтон (директор национальной разведки Соединенных Штатов -ред.). Она определит, как Соединенные Штаты будут взаимодействовать с попытками регулирования, <...> смягчения потенциальных негативных последствий сверхразума, а также с возможностью извлекать выгоду из его преимуществ", — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции в Афинах. Госсекретарь также напомнил, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами отрасли, по итогам которой была принята совместная декларация, определяющая базовые контуры подхода американских властей к работе с технологией. Вопрос контроля над нейросетями обострился в США на фоне их активного внедрения в работу госорганов. В середине августа газета Politico сообщала, что юристы американского конгресса столкнулись с потоком ошибочных законопроектов, сгенерированных ИИ. Программы неверно ссылались на предыдущие правовые нормы и допускали грубые ошибки при работе с важными деталями документов.
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технологии, мировая экономика, сша, марко рубио, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
США создали рабочую группу по регулированию ИИ
Рубио: в США сформировали рабочую группу по регулированию ИИ
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
"Правительство США запустило процесс... эту рабочую группу возглавляет Джей Клейтон (директор национальной разведки Соединенных Штатов -ред.). Она определит, как Соединенные Штаты будут взаимодействовать с попытками регулирования, <...> смягчения потенциальных негативных последствий сверхразума, а также с возможностью извлекать выгоду из его преимуществ", — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции в Афинах.
Госсекретарь также напомнил, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами отрасли, по итогам которой была принята совместная декларация, определяющая базовые контуры подхода американских властей к работе с технологией.
Вопрос контроля над нейросетями обострился в США на фоне их активного внедрения в работу госорганов. В середине августа газета Politico сообщала, что юристы американского конгресса столкнулись с потоком ошибочных законопроектов, сгенерированных ИИ. Программы неверно ссылались на предыдущие правовые нормы и допускали грубые ошибки при работе с важными деталями документов.