Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США создали рабочую группу по регулированию ИИ - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/ii-874027759.html
США создали рабочую группу по регулированию ИИ
США создали рабочую группу по регулированию ИИ - 07.10.2026, ПРАЙМ
США создали рабочую группу по регулированию ИИ
Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), заявил в среду американский... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T13:38+0300
2026-10-07T13:38+0300
технологии
мировая экономика
сша
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874027759.jpg?1791369528
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио. "Правительство США запустило процесс... эту рабочую группу возглавляет Джей Клейтон (директор национальной разведки Соединенных Штатов -ред.). Она определит, как Соединенные Штаты будут взаимодействовать с попытками регулирования, &lt;...&gt; смягчения потенциальных негативных последствий сверхразума, а также с возможностью извлекать выгоду из его преимуществ", — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции в Афинах. Госсекретарь также напомнил, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами отрасли, по итогам которой была принята совместная декларация, определяющая базовые контуры подхода американских властей к работе с технологией. Вопрос контроля над нейросетями обострился в США на фоне их активного внедрения в работу госорганов. В середине августа газета Politico сообщала, что юристы американского конгресса столкнулись с потоком ошибочных законопроектов, сгенерированных ИИ. Программы неверно ссылались на предыдущие правовые нормы и допускали грубые ошибки при работе с важными деталями документов.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, марко рубио, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, США, Марко Рубио, Дональд Трамп
13:38 07.10.2026
 
США создали рабочую группу по регулированию ИИ

Рубио: в США сформировали рабочую группу по регулированию ИИ

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство США сформировало специальную рабочую группу для выработки подходов к регулированию искусственного интеллекта (ИИ), заявил в среду американский госсекретарь Марко Рубио.
"Правительство США запустило процесс... эту рабочую группу возглавляет Джей Клейтон (директор национальной разведки Соединенных Штатов -ред.). Она определит, как Соединенные Штаты будут взаимодействовать с попытками регулирования, <...> смягчения потенциальных негативных последствий сверхразума, а также с возможностью извлекать выгоду из его преимуществ", — сказал Рубио на совместной пресс-конференции с главой МИД Греции в Афинах.
Госсекретарь также напомнил, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами отрасли, по итогам которой была принята совместная декларация, определяющая базовые контуры подхода американских властей к работе с технологией.
Вопрос контроля над нейросетями обострился в США на фоне их активного внедрения в работу госорганов. В середине августа газета Politico сообщала, что юристы американского конгресса столкнулись с потоком ошибочных законопроектов, сгенерированных ИИ. Программы неверно ссылались на предыдущие правовые нормы и допускали грубые ошибки при работе с важными деталями документов.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАМарко РубиоДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала