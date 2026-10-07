https://1prime.ru/20261007/ii-agenty-874024654.html

ИИ не подчиняется старым правилам кибербезопасности, заявил эксперт

ИИ не подчиняется старым правилам кибербезопасности, заявил эксперт - 07.10.2026, ПРАЙМ

ИИ не подчиняется старым правилам кибербезопасности, заявил эксперт

Традиционные подходы к кибербезопасности, основанные на жестких ограничениях, не работают с ИИ-агентами, сообщил сооснователь IT-компании Positive Technologies... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:47+0300

2026-10-07T12:47+0300

2026-10-07T13:11+0300

технологии

positive technologies

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Традиционные подходы к кибербезопасности, основанные на жестких ограничениях, не работают с ИИ-агентами, сообщил сооснователь IT-компании Positive Technologies Юрий Максимов. "Давайте агенту нельзя будет делать это, это и это. Но агент, он не человек, он терпеть не будет. Он просто начинает тупить и не делать свою работу. То есть старые подходы ограничений ты к ИИшке применить не можешь", - сказал он на пленарной сессии форума "Цифровые решения". Поэтому, как отметил Максимов, задача формулируется иначе - вместо запретов нужно добиться, чтобы агент был верен поручению человека. "То есть он делал все то, что соразмерно тому, что я поручил, и не делал того, что выходит за разумные границы всего этого", - пояснил он. При этом, по словам специалиста, решить эту задачу без самого искусственного интеллекта невозможно - человек не сможет анализировать все, что делает агент. Поэтому, по его словам, создается схема из нескольких ИИ: одна система, к примеру, строит виртуальный банк, вторая пытается его скомпрометировать, третья учится обнаруживать атаку. Все они замкнуты в цепочку и постоянно улучшаются, а во главе всей конструкции стоит человек. Отдельно он затронул проблему ответственности. По его словам, когда человек поручает задачу агенту, а тот делает что-то не так, человек может снять с себя ответственность. Однако такой подход не подойдет ни государству, ни бизнесу, указал эксперт. Форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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