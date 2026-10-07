https://1prime.ru/20261007/inflyatsiya-874045408.html
Инфляция в России на 5 октября составила 7,17%
Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% - 07.10.2026, ПРАЙМ
Инфляция в России на 5 октября составила 7,17%
Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:03+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября на фоне индексации тарифов составила 0,96% после 0,12% неделей ранее."За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21% неделя к неделе", - говорится в обзоре министерства.По оценке Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за период с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,17%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,57%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%.В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,13%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 5,14%.Министерство также отмечает, что оценка инфляции на 5 октября в 7,17% может быть уточнена с учетом выхода 9 октября отчетных данных Росстата за сентябрь.
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РОССИЯ, Росстат, инфляция, инфляция в России
Инфляция в России на 5 октября составила 7,17%
Минэкономразвития: инфляция на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Ранее в среду Росстат
сообщил, что инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября на фоне индексации тарифов составила 0,96% после 0,12% неделей ранее.
"За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21% неделя к неделе", - говорится в обзоре министерства.
По оценке Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за период с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,17%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,57%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,13%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 5,14%.
Министерство также отмечает, что оценка инфляции на 5 октября в 7,17% может быть уточнена с учетом выхода 9 октября отчетных данных Росстата за сентябрь.
Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%