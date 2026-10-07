https://1prime.ru/20261007/inflyatsiya-874045408.html

Инфляция в России на 5 октября составила 7,17%

Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России на 5 октября составила 7,17%

Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:03+0300

2026-10-07T19:03+0300

2026-10-07T19:14+0300

россия

росстат

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инфляция в россии

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России на 5 октября составила 7,17% в годовом выражении против 6,26% на 28 сентября, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Ранее в среду Росстат сообщил, что инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября на фоне индексации тарифов составила 0,96% после 0,12% неделей ранее."За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе изменились на 0,21% неделя к неделе", - говорится в обзоре министерства.По оценке Минэкономразвития, цены на продовольственные товары за период с 29 сентября по 5 октября выросли на 0,17%. При этом плодоовощная продукция подешевела на 0,57%, а остальные продукты питания подорожали на 0,24%.В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,13%, в сфере наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - 5,14%.Министерство также отмечает, что оценка инфляции на 5 октября в 7,17% может быть уточнена с учетом выхода 9 октября отчетных данных Росстата за сентябрь.

https://1prime.ru/20261007/inflyatsiya-874045599.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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