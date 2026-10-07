https://1prime.ru/20261007/inflyatsiya-874045599.html

Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%

Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% - 07.10.2026, ПРАЙМ

Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября составила 0,96%

Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября на фоне индексации тарифов составила 0,96% после 0,12% неделей ранее, с начала года цены выросли на... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:05+0300

2026-10-07T19:05+0300

2026-10-07T19:05+0300

россия

росстат

инфляция в россии

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/07/10/871545680_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d246bb2f818da19299b2c04f2eb0959c.jpg

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 29 сентября по 5 октября на фоне индексации тарифов составила 0,96% после 0,12% неделей ранее, с начала года цены выросли на 5,94%, следует из данных Росстата. "За период с 29 сентября по 5 октября 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,96%, с начала месяца – 100,9%, с начала года – 105,94%", - говорится в публикации. С 1 октября в России изменились тарифы на коммунальные услуги - значение индексации зависит от региона и варьируется в разных муниципалитетах. Как пишет Росстат, тарифы на отдельные виды коммунальных услуг в среднем по России выросли: на водоотведение - на 17,1%, холодное водоснабжение - на 15,3%, горячее водоснабжение - на 14,2%, отопление - на 12,7%, электроэнергию - на 12%. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 0,6%. В частности подешевел картофель и лук - на 2,3%, яблоки - на 2,2%, капуста - на 1,5%, морковь - на 1,1%, огурцы - на 0,9%), свекла - на 0,3%. Выросли цены на помидоры - на 3,7%, бананы - на 0,8%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 29 сентября по 5 октября подорожали: яйца - на 2,2%, мясные и овощные консервы для детского питания - на 1,6% и 1,3% соответственно, гречка - на 1%, вареные колбасы - на 0,6%, мясо кур, рыба, пшено и соль - на 0,5%, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло и молоко (ультрапастеризованное) - на 0,4%, молоко (пастеризованное), кефир и маргарин - на 0,3%, сметана, творог, сыры, подсолнечное масло, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, макаронные изделия, вермишель, печенье - на 0,2%, говядина, колбасы, рис - на 0,1%.Снизились цены на сахар - на 0,5%. Из непродовольственных товаров первой необходимости на неделе с 29 сентября по 5 октября подорожали зубные пасты, детские подгузники, гигиенические прокладки, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, туалетное мыло и спички - на 0,2%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,1%. Смартфоны за отчетный период подорожали на 1,1%, телевизоры - на 1%, электропылесосы подешевели на 1,1%. Стоимость новых отечественных и иностранных автомобилей осталась без изменений. Цены на дизельное топливо снизились на 0,1%, на бензин выросли на - 0,3%. Росстат за неделю с 29 сентября по 5 октября зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности подорожал активированный уголь и левомеколь - на 0,8%, пенталгин - на 0,7%, нафазолин - на 0,6%, корвалол - на 0,5%, ренгалин и римантадин - на 0,4%, валидол и анальгин - на 0,2%. Снизились цены на нимесулид - на 0,2%.

https://1prime.ru/20261007/inflyatsiya-874045408.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росстат, инфляция в россии, инфляция