https://1prime.ru/20261007/ipo-874019876.html
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO - 07.10.2026, ПРАЙМ
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO
Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:23+0300
2026-10-07T11:23+0300
2026-10-07T11:23+0300
финансы
россия
steam
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874019876.jpg?1791361434
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO, сообщила пресс-служба Indie GO Fund II. "Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO", - говорится в сообщении. Отмечается, что якорным институциональным инвестором фонда выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. "Indie GO Fund II создан для отбора и масштабирования российских игровых студий и паблишеров, имеющих экспортный потенциал выхода на зарубежные площадки, в том числе Steam. Сочетая инвестиции с профильной экспертизой (издательство, маркетинг, дистрибуция), фонд нацелен на рост стоимости портфельных компаний и их выход на публичный рынок либо продажу стратегическим покупателям", - добавляется в сообщении. В портфель Indie GO Fund II войдут до 25 компаний на разных этапах - от Pre-Seed до Series B со средним чеком 200 миллионов рублей. В фокусе — проекты для ПК и консолей, а также технологические решения в сегменте AI GameTech.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, steam
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO
Indie GO создала фонд на пять миллиардов рублей для подготовки российских студий к IPO
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO, сообщила пресс-служба Indie GO Fund II.
"Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO", - говорится в сообщении.
Отмечается, что якорным институциональным инвестором фонда выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World.
"Indie GO Fund II создан для отбора и масштабирования российских игровых студий и паблишеров, имеющих экспортный потенциал выхода на зарубежные площадки, в том числе Steam
. Сочетая инвестиции с профильной экспертизой (издательство, маркетинг, дистрибуция), фонд нацелен на рост стоимости портфельных компаний и их выход на публичный рынок либо продажу стратегическим покупателям", - добавляется в сообщении.
В портфель Indie GO Fund II войдут до 25 компаний на разных этапах - от Pre-Seed до Series B со средним чеком 200 миллионов рублей. В фокусе — проекты для ПК и консолей, а также технологические решения в сегменте AI GameTech.