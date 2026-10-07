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Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO - 07.10.2026, ПРАЙМ
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO
Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:23+0300
2026-10-07T11:23+0300
финансы
россия
steam
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO, сообщила пресс-служба Indie GO Fund II. "Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO", - говорится в сообщении. Отмечается, что якорным институциональным инвестором фонда выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. "Indie GO Fund II создан для отбора и масштабирования российских игровых студий и паблишеров, имеющих экспортный потенциал выхода на зарубежные площадки, в том числе Steam. Сочетая инвестиции с профильной экспертизой (издательство, маркетинг, дистрибуция), фонд нацелен на рост стоимости портфельных компаний и их выход на публичный рынок либо продажу стратегическим покупателям", - добавляется в сообщении. В портфель Indie GO Fund II войдут до 25 компаний на разных этапах - от Pre-Seed до Series B со средним чеком 200 миллионов рублей. В фокусе — проекты для ПК и консолей, а также технологические решения в сегменте AI GameTech.
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192
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40
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40
финансы, россия, steam
Финансы, РОССИЯ, Steam
11:23 07.10.2026
 
Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO

Indie GO создала фонд на пять миллиардов рублей для подготовки российских студий к IPO

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO, сообщила пресс-служба Indie GO Fund II.
"Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO", - говорится в сообщении.
Отмечается, что якорным институциональным инвестором фонда выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World.
"Indie GO Fund II создан для отбора и масштабирования российских игровых студий и паблишеров, имеющих экспортный потенциал выхода на зарубежные площадки, в том числе Steam. Сочетая инвестиции с профильной экспертизой (издательство, маркетинг, дистрибуция), фонд нацелен на рост стоимости портфельных компаний и их выход на публичный рынок либо продажу стратегическим покупателям", - добавляется в сообщении.
В портфель Indie GO Fund II войдут до 25 компаний на разных этапах - от Pre-Seed до Series B со средним чеком 200 миллионов рублей. В фокусе — проекты для ПК и консолей, а также технологические решения в сегменте AI GameTech.
 
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