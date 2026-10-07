https://1prime.ru/20261007/ipo-874019876.html

Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO

Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO - 07.10.2026, ПРАЙМ

Indie GO создала венчурный фонд для подготовки российских студий к IPO

Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T11:23+0300

2026-10-07T11:23+0300

2026-10-07T11:23+0300

финансы

россия

steam

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874019876.jpg?1791361434

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российская экосистема развития видеоигровой индустрии Indie GO создала венчурный фонд на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO, сообщила пресс-служба Indie GO Fund II. "Indie GO объявила о создании венчурного фонда на 5 миллиардов рублей для подготовки российских игровых студий к IPO", - говорится в сообщении. Отмечается, что якорным институциональным инвестором фонда выступил один из лидеров отечественной финансовой инфраструктуры, обеспечивший 20% капитала, а в число ключевых партнеров вошел игровой холдинг Hobby World. "Indie GO Fund II создан для отбора и масштабирования российских игровых студий и паблишеров, имеющих экспортный потенциал выхода на зарубежные площадки, в том числе Steam. Сочетая инвестиции с профильной экспертизой (издательство, маркетинг, дистрибуция), фонд нацелен на рост стоимости портфельных компаний и их выход на публичный рынок либо продажу стратегическим покупателям", - добавляется в сообщении. В портфель Indie GO Fund II войдут до 25 компаний на разных этапах - от Pre-Seed до Series B со средним чеком 200 миллионов рублей. В фокусе — проекты для ПК и консолей, а также технологические решения в сегменте AI GameTech.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, steam