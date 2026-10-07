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Иран заявил о намерении перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе

Иран заявил о намерении перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе - 07.10.2026, ПРАЙМ

Иран заявил о намерении перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе

Иран намерен перекрыть "нелегальные маршруты" судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:40+0300

2026-10-07T14:40+0300

2026-10-07T14:40+0300

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ТЕГЕРАН, 7 окт - ПРАЙМ. Иран намерен перекрыть "нелегальные маршруты" судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню до начала конфликта США и Ирана. "Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты", - приводит гостелерадиокомпания Ирана слова Нагди. Он подчеркнул, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока не будут удовлетворены требования Ирана. При этом представитель КСИР Хосейн Мохеби 30 сентября отмечал, что Тегеран пытается своими обстрелами мешать проходу малых судов через пролив, однако даже если "400-500 баррелей нефти" и проходят, то это не значит, что Ормуз открыт. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

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бизнес, мировая экономика, иран, ормузский пролив, сша, марко рубио, ксир