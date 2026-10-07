https://1prime.ru/20261007/iran-874035646.html

Иран держит США в напряжении: бомбардировщики B-1 покинули Британию

Иран держит США в напряжении: бомбардировщики B-1 покинули Британию - 07.10.2026, ПРАЙМ

Иран держит США в напряжении: бомбардировщики B-1 покинули Британию

Вывод американских бомбардировщиков B-1 с британской базы "Фэрфорд" показывает, что Иран, уступая США и Израилю в обычных вооружениях, продолжает держать... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:37+0300

2026-10-07T15:37+0300

2026-10-07T15:37+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Вывод американских бомбардировщиков B-1 с британской базы "Фэрфорд" показывает, что Иран, уступая США и Израилю в обычных вооружениях, продолжает держать Вашингтон в напряжении. Об этом пишет The Washington Post.На прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет заявил, что США "уничтожили" флот, авиацию и всю оборонную базу Ирана, оставив его "ядерные амбиции открытыми для всего мира". Однако через несколько дней американские бомбардировщики тайно начали покидать базу "Фэрфорд" в британской сельской местности, спасаясь от угрозы "роя дронов", которую, по данным американских officials, готовил Иран. Эвакуация с базы, использовавшейся со времен высадки в Нормандии, подчеркнула способность Тегерана вести асимметричную войну."Я не думаю, что кто-то, включая иранцев, в первый же день думал, что сможет противостоять США и Израилю и вести равную борьбу, — сказал Дэниел Байман, эксперт по борьбе с терроризмом из Джорджтаунского университета. — Тем не менее мы уже семь с половиной месяцев в этой войне, а Иран все еще наносит ущерб — и это поразительно".Кампания Ирана по ударам беспилотниками по нефтяным судам в Ормузском проливе дала ему рычаги влияния на глобальные энергопоставки, которых он не смог бы достичь с помощью обычных ВМС. В последние дни Тегеран усилил атаки в проливе, поразив более 10 судов за неделю, согласно данным морского мониторинга.Угроза иранского заговора с целью убийства запустила необычную сцену в июле, когда Трампа тайно вывезли из Air Force One на грузовике с кейтерингом в аэропорту. На базе RAF Fairford Иран, по-видимому, заставил США вывести символ своей военной мощи — флот самолетов, наносивших тяжелые удары в ходе войны. При этом нет признаков, что Иран смог обеспечить личный состав или оборудование для атаки "роя дронов".Трамп попытался преуменьшить значение ухода бомбардировщиков. "Вместо того чтобы соблазнять врага, мы захватим врага в плен и победим его, — сказал он. — Поэтому мы немного их переставили. Недалеко". Однако если возобновятся авиаудары США по Ирану, бомбардировщикам придется преодолевать тысячи дополнительных миль после перемещения на базы в Южной Дакоте.Бывшие сотрудники сил безопасности заявили, что эвакуация стала символической победой Тегерана, но в конечном итоге имела ограниченное значение. "Это не ограничивает наши военные возможности против Ирана и не меняет стратегический ход конфликта", — сказал Норман Рул, бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ.Тем не менее, по словам Руля, эта последовательность показывает, что Иран доказал умение использовать технологии дронов, которые заставляют военных переосмысливать уязвимости "Фэрфорда" и других баз, долго считавшихся безопасными.Американские официальные лица сообщили, что бомбардировщики были перемещены в ответ на разведданные о возможной атаке, похожей на ту, что Украина нанесла на Россию в июне 2025 года. В том ударе, получившем название "Паутина", Украина уничтожила более десятка российских самолетов с помощью дронов, тайно ввезенных грузовиками. Британская полиция получила звонки о трех белых фургонах, приближающихся к базе, но не обнаружила дронов, взрывчатки или оружия — только баллоны с бензином. Все пятеро подозреваемых были освобождены под залог."Возможно, дело не столько в том, что Иран намеревался совершить такую атаку, сколько в том, что он хотел, чтобы западные разведслужбы узнали, что это возможно", — сказал Али Ваез из Международной кризисной группы. Результатом, по его словам, стал "тщательно отрегулированный предупредительный выстрел: способ показать, что Иран может расширить поле боя на европейскую землю".

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мировая экономика, иран, сша, тегеран, пит хегсет, цру