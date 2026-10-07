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В Иране потребовали снять блокаду США для возобновления судоходства
В Иране потребовали снять блокаду США для возобновления судоходства - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Иране потребовали снять блокаду США для возобновления судоходства
Иран, помимо морской, требует снять и воздушную блокаду США для открытия судоходства, заявил депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:45+0300
2026-10-07T18:45+0300
2026-10-07T18:45+0300
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ТЕГЕРАН, 7 окт - ПРАЙМ. Иран, помимо морской, требует снять и воздушную блокаду США для открытия судоходства, заявил депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки. США ранее ввели запрет на полеты гражданской авиации Ирана, пригрозив исключить из долларовой системы любых операторов, обслуживающих иранские самолеты. "Мы подчеркнули, что условия для свободного судоходства будут созданы лишь после реализации ранее заявленных Ираном требований, включая осуждение агрессии против Ирана, снятие блокады, а также отмену новых ограничений, касающихся воздушной блокады и мер, введенных в отношении гражданской авиации (Ирана - ред.)", - приводит слова Моттаки агентство Tasnim. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным. Тегеран ранее заявлял, что предложил в семидневном плане открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг его. МИД Ирана после этого сообщал, что получил реакцию США на план и изложил через Катар свои оценки ответа Вашингтона.
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иран, сша, дональд трамп, мид
ИРАН, США, Дональд Трамп, МИД
В Иране потребовали снять блокаду США для возобновления судоходства
Моттаки: Иран требует снять морскую и воздушную блокады США для возобновления судоходства
ТЕГЕРАН, 7 окт - ПРАЙМ. Иран, помимо морской, требует снять и воздушную блокаду США для открытия судоходства, заявил депутат парламента Ирана Манучехр Моттаки.
США ранее ввели запрет на полеты гражданской авиации Ирана, пригрозив исключить из долларовой системы любых операторов, обслуживающих иранские самолеты.
"Мы подчеркнули, что условия для свободного судоходства будут созданы лишь после реализации ранее заявленных Ираном требований, включая осуждение агрессии против Ирана, снятие блокады, а также отмену новых ограничений, касающихся воздушной блокады и мер, введенных в отношении гражданской авиации (Ирана - ред.)", - приводит слова Моттаки агентство Tasnim.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
Тегеран ранее заявлял, что предложил в семидневном плане открытия Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт нефти. Однако президент США Дональд Трамп отверг его. МИД Ирана после этого сообщал, что получил реакцию США на план и изложил через Катар свои оценки ответа Вашингтона.