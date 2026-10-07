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Всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября

Всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября - 07.10.2026, ПРАЙМ

Всеобщая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября

Всеобщая 24-часовая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября, сообщил РИА Новости представитель профсоюза арендаторов жилья (Sindicato de... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:37+0300

2026-10-07T15:37+0300

2026-10-07T15:42+0300

мировая экономика

общество

испания

мадрид

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МАДРИД, 7 окт - ПРАЙМ. Всеобщая 24-часовая забастовка из-за жилищного кризиса пройдет в Испании 11 ноября, сообщил РИА Новости представитель профсоюза арендаторов жилья (Sindicato de Inquilinas), основного организатора палаточного лагеря в центре Мадрида. Массовые протесты из-за жилищного кризиса начались в Мадриде после резонансного выселения 87-летней Марикармен Абаскаль. После одной из демонстраций участники разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль, который впоследствии стал центром протестного движения. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два жилищных декрета, которые одобрило правительство. "Крупнейшие профсоюзы страны CCOO (профсоюзная конфедерация рабочих комиссий Испании - ред.) и UGT (всеобщий союз трудящихся - ред.), а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября", - сказали в профсоюзе арендаторов. По его информации, это станет первой за 14 лет всеобщей забастовкой, поддержанной крупнейшими профсоюзными объединениями CCOO и UGT. Предыдущая состоялась в ноябре 2012 года. Тогда она была направлена против политики сокращений во время экономического кризиса. Сейчас в Испании начался процесс досрочных парламентских выборов. Премьер-министр Педро Санчес 5 октября объявил о роспуске парламента и назначении голосования на 29 ноября. Досрочные выборы в Испании были назначены после того, как 2 октября конгресс депутатов (нижняя палата парламента) отклонил два правительственных декрета с мерами по борьбе с жилищным кризисом. Премьер объяснил решение необходимостью получить более широкую парламентскую поддержку для проведения дальнейших реформ.

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мировая экономика, общество , испания, мадрид