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В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 07.10.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T09:32+0300

2026-10-07T09:32+0300

2026-10-07T09:32+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация. "Аэропорт Ижевска. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

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бизнес, россия, ижевск, росавиация