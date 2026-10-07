https://1prime.ru/20261007/katalonija-874024059.html

В Каталонии приостановили движение пригородных поездов

В Каталонии приостановили движение пригородных поездов - 07.10.2026, ПРАЙМ

В Каталонии приостановили движение пригородных поездов

Движение пригородных поездов на линиях Rodalies de Catalunya приостановлено в испанском автономном сообществе Каталония на фоне неблагоприятных погодных... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:41+0300

2026-10-07T12:41+0300

2026-10-07T12:41+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движение пригородных поездов на линиях Rodalies de Catalunya приостановлено в испанском автономном сообществе Каталония на фоне неблагоприятных погодных условий. "Пригородное сообщение не работает по внешним причинам. Мы приносим извинения нашим пользователям и рекомендуем им воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении железнодорожной сети в X. Как отмечает агентство EFE, причиной сбоев в работе железнодорожной сети может быть отказ машинистов работать. По его данным, железнодорожный профсоюз Semaf заявил, что из-за инцидентов, вызванных дождями, безопасность рабочих и пассажиров не может быть гарантирована, и потребовал принятия дополнительных мер для возобновления работы железной дороги. В выходные государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило красный, наивысший уровень погодной опасности в Каталонии из-за проливных дождей. В отдельных районах провинций Барселона и Жирона прогнозировалось до 200 литров осадков на квадратный метр. Оранжевый уровень опасности также действовал в Астурии, Кантабрии и Мадридском сообществе.

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