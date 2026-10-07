https://1prime.ru/20261007/katalonija-874024059.html
В Каталонии приостановили движение пригородных поездов
В Каталонии приостановили движение пригородных поездов - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Каталонии приостановили движение пригородных поездов
Движение пригородных поездов на линиях Rodalies de Catalunya приостановлено в испанском автономном сообществе Каталония на фоне неблагоприятных погодных... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:41+0300
2026-10-07T12:41+0300
2026-10-07T12:41+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874024059.jpg?1791366066
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движение пригородных поездов на линиях Rodalies de Catalunya приостановлено в испанском автономном сообществе Каталония на фоне неблагоприятных погодных условий.
"Пригородное сообщение не работает по внешним причинам. Мы приносим извинения нашим пользователям и рекомендуем им воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении железнодорожной сети в X.
Как отмечает агентство EFE, причиной сбоев в работе железнодорожной сети может быть отказ машинистов работать. По его данным, железнодорожный профсоюз Semaf заявил, что из-за инцидентов, вызванных дождями, безопасность рабочих и пассажиров не может быть гарантирована, и потребовал принятия дополнительных мер для возобновления работы железной дороги.
В выходные государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило красный, наивысший уровень погодной опасности в Каталонии из-за проливных дождей. В отдельных районах провинций Барселона и Жирона прогнозировалось до 200 литров осадков на квадратный метр. Оранжевый уровень опасности также действовал в Астурии, Кантабрии и Мадридском сообществе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
В Каталонии приостановили движение пригородных поездов
В Каталонии приостановили движение пригородных поездов из-за непогоды
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Движение пригородных поездов на линиях Rodalies de Catalunya приостановлено в испанском автономном сообществе Каталония на фоне неблагоприятных погодных условий.
"Пригородное сообщение не работает по внешним причинам. Мы приносим извинения нашим пользователям и рекомендуем им воспользоваться альтернативными видами транспорта", - говорится в сообщении железнодорожной сети в X.
Как отмечает агентство EFE, причиной сбоев в работе железнодорожной сети может быть отказ машинистов работать. По его данным, железнодорожный профсоюз Semaf заявил, что из-за инцидентов, вызванных дождями, безопасность рабочих и пассажиров не может быть гарантирована, и потребовал принятия дополнительных мер для возобновления работы железной дороги.
В выходные государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet) объявило красный, наивысший уровень погодной опасности в Каталонии из-за проливных дождей. В отдельных районах провинций Барселона и Жирона прогнозировалось до 200 литров осадков на квадратный метр. Оранжевый уровень опасности также действовал в Астурии, Кантабрии и Мадридском сообществе.