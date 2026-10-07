https://1prime.ru/20261007/kazanov-874024739.html
Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год
Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год - 07.10.2026, ПРАЙМ
Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год
Годовая добыча золота в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:50+0300
2026-10-07T12:50+0300
2026-10-07T12:50+0300
александр козлов
роснедра
минприроды
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Годовая добыча золота в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов. "Мы ставим на баланс запасы золота существенно больше, чем мы их погашаем. У нас годовая добыча в том смысле, что это извлечение из недр… в последнюю пятилетку варьируется от 430 тонн до 480 тонн в год. Не все это золото добирается до аффинажа, потому что потери", - сказал он в ходе форума "Майнекс Россия 2026". Казанов добавил, что не видит кризиса в горной отрасли, по крайнем мере в области добычи золота. В июне глава Минприроды Александр Козлов рассказал в интервью РИА Новости, что, согласно экспертной оценке, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн. На 2026 год прогноз по добыче - 480-500 тонн, отметил тогда он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр козлов, роснедра, минприроды
Александр Козлов, Роснедра, Минприроды
Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год
Глава Роснедр Казанов: годовая добыча золота в России варьируется от 430 до 480 тонн
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Годовая добыча золота в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов.
"Мы ставим на баланс запасы золота существенно больше, чем мы их погашаем. У нас годовая добыча в том смысле, что это извлечение из недр… в последнюю пятилетку варьируется от 430 тонн до 480 тонн в год. Не все это золото добирается до аффинажа, потому что потери", - сказал он в ходе форума "Майнекс Россия 2026".
Казанов добавил, что не видит кризиса в горной отрасли, по крайнем мере в области добычи золота.
В июне глава Минприроды Александр Козлов рассказал в интервью РИА Новости, что, согласно экспертной оценке, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн. На 2026 год прогноз по добыче - 480-500 тонн, отметил тогда он.