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Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год

Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год - 07.10.2026, ПРАЙМ

Добыча золота в России держится в диапазоне 430–480 тонн в год

Годовая добыча золота в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:50+0300

2026-10-07T12:50+0300

2026-10-07T12:50+0300

александр козлов

роснедра

минприроды

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Годовая добыча золота в России за последние пять лет варьируется от 430 до 480 тонн, рассказал руководитель Роснедр Олег Казанов. "Мы ставим на баланс запасы золота существенно больше, чем мы их погашаем. У нас годовая добыча в том смысле, что это извлечение из недр… в последнюю пятилетку варьируется от 430 тонн до 480 тонн в год. Не все это золото добирается до аффинажа, потому что потери", - сказал он в ходе форума "Майнекс Россия 2026". Казанов добавил, что не видит кризиса в горной отрасли, по крайнем мере в области добычи золота. В июне глава Минприроды Александр Козлов рассказал в интервью РИА Новости, что, согласно экспертной оценке, добыча золота в 2025 году предварительно составила 480-485 тонн. На 2026 год прогноз по добыче - 480-500 тонн, отметил тогда он.

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александр козлов, роснедра, минприроды