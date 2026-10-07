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Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить
Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить - 07.10.2026, ПРАЙМ
Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить
Уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, направлено в суд, сообщило Западное межрегиональное следственное... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:16+0300
2026-10-07T19:16+0300
2026-10-07T19:21+0300
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карачаево-черкесия
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ЕССЕНТУКИ, 7 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, направлено в суд, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. По данным следствия, 16 июня 2026 года во время полета с пассажирами над горным хребтом в районе перевала Архыз в Урупском районе КЧР командир воздушного судна не рассчитал безопасную высоту. Вертолет попал в нисходящий воздушный поток, потерял устойчивую траекторию, начал неуправляемое снижение и столкнулся с землей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего командира воздушного судна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщило ведомство в официальном канале на платформе "Макс". В результате происшествия один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а вертолет был поврежден. Собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму свыше 173 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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общество , карачаево-черкесия, архыз
Общество , Карачаево-Черкесия, Архыз
Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить
СК: командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить
ЕССЕНТУКИ, 7 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, направлено в суд, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
По данным следствия, 16 июня 2026 года во время полета с пассажирами над горным хребтом в районе перевала Архыз в Урупском районе КЧР командир воздушного судна не рассчитал безопасную высоту. Вертолет попал в нисходящий воздушный поток, потерял устойчивую траекторию, начал неуправляемое снижение и столкнулся с землей.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего командира воздушного судна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщило ведомство в официальном канале на платформе "Макс".
В результате происшествия один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а вертолет был поврежден. Собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму свыше 173 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.