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Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить

Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить - 07.10.2026, ПРАЙМ

Командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, будут судить

Уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, направлено в суд, сообщило Западное межрегиональное следственное... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:16+0300

2026-10-07T19:16+0300

2026-10-07T19:21+0300

общество

карачаево-черкесия

архыз

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ЕССЕНТУКИ, 7 окт – ПРАЙМ. Уголовное дело в отношении командира вертолета, допустившего аварию в Карачаево-Черкесии, направлено в суд, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. По данным следствия, 16 июня 2026 года во время полета с пассажирами над горным хребтом в районе перевала Архыз в Урупском районе КЧР командир воздушного судна не рассчитал безопасную высоту. Вертолет попал в нисходящий воздушный поток, потерял устойчивую траекторию, начал неуправляемое снижение и столкнулся с землей. "Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего командира воздушного судна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сообщило ведомство в официальном канале на платформе "Макс". В результате происшествия один из пассажиров получил легкий вред здоровью, а вертолет был поврежден. Собственнику воздушного судна причинен ущерб на сумму свыше 173 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

карачаево-черкесия

архыз

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общество , карачаево-черкесия, архыз