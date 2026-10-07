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Российские компании примут участие в развитии инфраструктуры Афганистана
Российские компании примут участие в развитии инфраструктуры Афганистана - 07.10.2026, ПРАЙМ
Российские компании примут участие в развитии инфраструктуры Афганистана
Российские компании примут участие в развитии железнодорожной и портовой инфраструктуры Афганистана, в том числе порта Хайратон и Трансафганской железной... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:26+0300
2026-10-07T12:26+0300
2026-10-07T12:26+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские компании примут участие в развитии железнодорожной и портовой инфраструктуры Афганистана, в том числе порта Хайратон и Трансафганской железной дороги, сообщает Минтранс России.
Соответствующие вопросы обсуждались на встрече замминистра транспорта России Дмитрия Зверева с гендиректором Управления железных дорог Афганистана Фатехом Абдул Каримом.
"Стороны рассмотрели перспективы участия российских компаний в развитии железнодорожной и речной портовой инфраструктуры Афганистана, включая порт Хайратон. Отдельное внимание уделено проработке проекта Трансафганской железной дороги", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что стороны обсудили возможности расширения грузовых перевозок с использованием действующей инфраструктуры восточного коридора международного транспортного коридора "Север – Юг".
"Также рассмотрены вопросы формирования нормативно-правовой основы транзитных перевозок и взаимодействия афганской стороны с Координационным транспортным совещанием государств – участников СНГ. Российская сторона выразила готовность к дальнейшей совместной проработке перспективных направлений сотрудничества", - заключили в министерстве.
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бизнес, россия, афганистан, снг
Бизнес, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, СНГ
Российские компании примут участие в развитии инфраструктуры Афганистана
Минтранс: российские компании примут участие в развитии инфраструктуры Афганистана
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские компании примут участие в развитии железнодорожной и портовой инфраструктуры Афганистана, в том числе порта Хайратон и Трансафганской железной дороги, сообщает Минтранс России.
Соответствующие вопросы обсуждались на встрече замминистра транспорта России Дмитрия Зверева с гендиректором Управления железных дорог Афганистана Фатехом Абдул Каримом.
"Стороны рассмотрели перспективы участия российских компаний в развитии железнодорожной и речной портовой инфраструктуры Афганистана, включая порт Хайратон. Отдельное внимание уделено проработке проекта Трансафганской железной дороги", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что стороны обсудили возможности расширения грузовых перевозок с использованием действующей инфраструктуры восточного коридора международного транспортного коридора "Север – Юг".
"Также рассмотрены вопросы формирования нормативно-правовой основы транзитных перевозок и взаимодействия афганской стороны с Координационным транспортным совещанием государств – участников СНГ. Российская сторона выразила готовность к дальнейшей совместной проработке перспективных направлений сотрудничества", - заключили в министерстве.