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Фирма рэпера Гуфа выплатит по иску РАО более 1,4 миллиона рублей

Фирма рэпера Гуфа выплатит по иску РАО более 1,4 миллиона рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Фирма рэпера Гуфа выплатит по иску РАО более 1,4 миллиона рублей

Компания ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по мировому соглашению с Российским авторским обществом (РАО) обязалась выплатить ему чуть более 1,4... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:36+0300

2026-10-07T17:36+0300

2026-10-07T17:41+0300

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. Компания ООО "Дома" рэпера Гуфа (Алексея Долматова) по мировому соглашению с Российским авторским обществом (РАО) обязалась выплатить ему чуть более 1,4 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Мировое соглашение в деле по иску РАО к ООО "Дома" на сумму свыше 4,4 миллиона рублей 6 октября утвердил арбитражный суд Свердловской области. Стороны договорились, что ответчик перечислит согласованную сумму, в которую входят 1,2 миллиона рублей основного долга, а также пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и часть уплаченной истцом госпошлины, до 23 октября. Если фирма Гуфа исполнит это обязательство, РАО откажется от взыскания 2,4 миллиона рублей неустойки, определяемой как двойная сумма авторского вознаграждения, более 599 тысяч рублей пени за нарушение сроков выплаты вознаграждения и более 44 тысяч рублей штрафа за непредоставление в РАО отчетной документации. РАО весной и летом предъявило несколько исков к этой компании Гуфа на общую сумму около 7,9 миллиона рублей. Первый из них суд в Москве ранее рассмотрел и полностью удовлетворил. С ответчика было взыскано 440 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на 11 произведений семи исполнителей – Doja Cat, Drake и Yeat, Future, Juice WRLD, YG. Kamaiyah и Тимы Белорусских. Компенсация должна быть выплачена авторам этих произведений. Иск РАО на сумму более 1,6 миллиона рублей рассматривает суд в Краснодаре. Он заявлен о взыскании авторского вознаграждения по лицензионному договору, пени за нарушение сроков выплаты авторского вознаграждения и штрафа за нарушение срока предоставления отчетной документации. Наконец, суд в Екатеринбурге продолжает слушать еще один иск РАО к ООО "Дома" - на сумму около 1,3 миллиона рублей. Истец просит взыскать основной долг, неустойки и штраф за непредоставление отчетной документации. РАО занимается управлением правами авторов и аккредитовано государством на сбор вознаграждения в пользу авторов. По данным сервиса "БИР-Аналитик", в московском ООО "Дома" Долматову принадлежит 50%, по 25% - у его сестры Ольги Долматовой и гендиректора Григория Крученкова. Основной вид деятельности компании – "деятельность по организации отдыха и развлечений прочая".

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