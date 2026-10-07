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В Хабаровском крае откроют не менее десяти рыбоводных заводов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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В Хабаровском крае откроют не менее десяти рыбоводных заводов
В Хабаровском крае откроют не менее десяти рыбоводных заводов - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае откроют не менее десяти рыбоводных заводов
Не менее десяти заводов для воспроизводства рыбы планируется открыть на реках в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T06:25+0300
2026-10-07T06:25+0300
сельское хозяйство
бизнес
промышленность
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 7 окт - ПРАЙМ. Не менее десяти заводов для воспроизводства рыбы планируется открыть на реках в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин. "Для воспроизводства рыбы планируем открыть не менее десяти рыбоводных заводов на реках Николаевского и Советско-Гаванского районов. Первый проект уже стартует: в этом году компания "Амур Пасифик" выйдет на строительную площадку лососевого завода на реке Иска", - написал Демешин в своем канале на платформе "Макс". Губернатор отметил, что, помимо запуска заводов, в планах делать акцент на переработке и продвижении локальной продукции из Хабаровского края, увеличить запасы рыбы, а также сделать рыбную продукцию доступнее для местных жителей. Для этого, в частности, планируется увеличить количество участков для бесплатного любительского лова.
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сельское хозяйство, бизнес, промышленность, хабаровский край
Сельское хозяйство, Бизнес, Промышленность, Хабаровский край
06:25 07.10.2026
 
В Хабаровском крае откроют не менее десяти рыбоводных заводов

Губернатор Демешин: в Хабаровском крае откроют десять рыбоводных заводов

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ХАБАРОВСК, 7 окт - ПРАЙМ. Не менее десяти заводов для воспроизводства рыбы планируется открыть на реках в Хабаровском крае, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.
"Для воспроизводства рыбы планируем открыть не менее десяти рыбоводных заводов на реках Николаевского и Советско-Гаванского районов. Первый проект уже стартует: в этом году компания "Амур Пасифик" выйдет на строительную площадку лососевого завода на реке Иска", - написал Демешин в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что, помимо запуска заводов, в планах делать акцент на переработке и продвижении локальной продукции из Хабаровского края, увеличить запасы рыбы, а также сделать рыбную продукцию доступнее для местных жителей. Для этого, в частности, планируется увеличить количество участков для бесплатного любительского лова.
 
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