https://1prime.ru/20261007/kulakov-873959518.html

С 2027 года повышаются госгарантии на частные инвестиции: кого коснется

С 2027 года повышаются госгарантии на частные инвестиции: кого коснется - 07.10.2026, ПРАЙМ

С 2027 года повышаются госгарантии на частные инвестиции: кого коснется

С 1 января 2027 года система государственных гарантий в России станет шире: под защиту попадут не только банковские вклады, но и три продукта добровольного... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T02:02+0300

2026-10-07T02:02+0300

2026-10-07T02:02+0300

эксклюзив

страхование вкладов

вклады

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МОСКВА, 7 окт – ПРАЙМ. С 1 января 2027 года система государственных гарантий в России станет шире: под защиту попадут не только банковские вклады, но и три продукта добровольного страхования жизни — долевое страхование жизни, а также полисы с гарантированной и расчетной доходностью. Как пояснил агентству "Прайм" президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков, важно понимать: гарантируется страховая часть договора, а не вся обещанная доходность инвестиционного продукта.Лимиты покрытия планируется установить на одного застрахованного человека. По риску смерти — до 10 миллионов рублей, по иным страховым рискам — до 2,8 миллионов рублей. Гарантии распространятся и на договоры, оформленные до 2027 года, если они продолжают действовать. Это повышает защиту долгосрочных накоплений, которые раньше не имели сопоставимого механизма гарантирования."При этом есть несколько ограничений. Возмещается именно страховая часть обязательств, а не вся сумма, которую клиент рассчитывал получить. Инвестиционный результат, расчетная доходность и возможная прибыль не становятся автоматически гарантированным доходом, - говорит Кулаков. - Сумма свыше лимита остается под риском, а для выплаты должны наступить предусмотренные законом основания".Параллельно обсуждается отдельное расширение защиты банковских продуктов. Речь идет о лимите до 2 миллионов рублей для рублевых депозитов сроком более трех лет и для безотзывных сберегательных сертификатов сроком от одного года до трех лет. Возмещение по ним предполагается считать отдельно от стандартной гарантии в 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке.Однако эта мера на момент публикаций описывалась как законопроект и должна была пройти дальнейшие стадии принятия. Поэтому окончательные условия необходимо проверять по принятому закону и его вступившей в силу редакции. Пока речь идет о намерении, а не о финальной норме.По мнению эксперта, эти изменения направлены в первую очередь на стимулирование долгосрочных сбережений. Экономике нужно, чтобы граждане держали деньги в банках дольше, а банки могли направлять эти "длинные" деньги на инвестиционные проекты. Сегодня депозиты на три года составляют менее 2–3% от общего объема привлеченных средств населения в российских банках.Причина проста: в периоды высоких ключевых ставок банки дают максимальную доходность по коротким вкладам, тогда как по долгосрочным ставки часто ниже инфляционных ожиданий. При этом долгосрочные депозиты граждан — один из источников долгосрочного финансирования экономики, и повышенная страховка делает их привлекательнее. "Ранее для безотзывных вкладов сроком от трех лет уже подняли лимит до 2,8 миллион рублей — теперь выстраивается градация: чем дольше срок и жестче условия изъятия, тем выше защита", - заключает эксперт.

https://1prime.ru/20261001/gosduma-873857347.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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эксклюзив, страхование вкладов, вклады