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ЦБ установил официальный курс валют на четверг

ЦБ установил официальный курс валют на четверг - 07.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ установил официальный курс валют на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,68 копейки - до 12,7516 рубля, доллара - на 23,05 копейки, до 85,4811 рубля, евро... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:03+0300

2026-10-07T18:03+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 4,68 копейки - до 12,7516 рубля, доллара - на 23,05 копейки, до 85,4811 рубля, евро вырос - на 29,74 копейки, до 96,3287 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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