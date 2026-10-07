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"Возможна повышенная волатильность": аналитики оценили курс юаня к рублю

"Возможна повышенная волатильность": аналитики оценили курс юаня к рублю - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Возможна повышенная волатильность": аналитики оценили курс юаня к рублю

Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повысился после коррекционного снижения накануне, следует из данных Московской биржи. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T21:35+0300

2026-10-07T21:35+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду повысился после коррекционного снижения накануне, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 4 копейки и составил 12,75 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,70-12,81 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,49 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в середине недели возобновил повышение после коррекционного снижения накануне. Однако максимумы вторника, когда курс по инерции вышел на максимальные уровни с 8 сентября (12,85 рубля), пока не были обновлены. "Основное давление на рубль исходит от сезонно высокого импорта. Также отметим заметное усиление доллара к другим валютам – индекс доллара достиг максимума с апреля 2025 года", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.14 мск снижалась на 0,5% - до 100,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4% - до 102,2 пункта. Операции минфина По итогам одного прошедшего в октябре аукционного дня объем размещения Минфином РФ гособлигаций составил 80,996 миллиарда рублей (по номиналу), а объем привлечения – 73,991 миллиарда рублей, обеспечив на 3% выполнение "плана" привлечения на рынке ОФЗ в четвертом квартале, который был установлен на уровне 2,45 триллиона рублей, отмечает Александр Ермак из ИК "Регион". Для выполнения квартального плана привлечения Минфину на оставшихся аукционах необходимо размещать еженедельно бумаг на порядка 237,6 миллиарда рублей, что на 6,7% выше еженедельного объема по изначальному квартальному графику, который составлял 222,7 миллиарда. Прогнозы С учетом масштабных покупок валюты (и в принципе фактора окончания длительных праздников в КНР), в четверг можно ожидать повышенную волатильность на российском валютном рынке, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В моменте курс юаня рискует уходить ближе к 12,85-12,90 рубля, оценивает он. Со среды покупки валюты Центробанком на рынке по бюджетному правилу выросли более чем в шесть раз, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Тем не менее этот фактор уже заложен в курс, и в ближайшее время можно ждать стабилизации курсов. Доллар может найти временное равновесие около 85 рублей, юань – в области 12,6-12,8 рубля. Оснований для более сильной просадки рубля не видим", – добавляет он.

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