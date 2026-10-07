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Межправкомиссия по торговле России и Туркмении должна пройти до конца года
Межправкомиссия по торговле России и Туркмении должна пройти до конца года - 07.10.2026, ПРАЙМ
Межправкомиссия по торговле России и Туркмении должна пройти до конца года
Межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству России и Туркмении должна пройти до конца этого года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:47+0300
2026-10-07T15:47+0300
2026-10-07T15:47+0300
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мировая экономика
туркмения
сергей лавров
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АВАЗА (Туркмения), 7 окт - ПРАЙМ. Межправкомиссия по торгово-экономическому сотрудничеству России и Туркмении должна пройти до конца этого года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству (РФ и Туркмении - ред.) должна провести свое очередное заседание до конца этого года", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ. Россия и Туркмения придают особое значение наращиванию экономических, инвестиционных, торговых связей, подчеркнул министр иностранных дел РФ.
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россия, мировая экономика, туркмения, сергей лавров, снг
РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Сергей Лавров, СНГ
Межправкомиссия по торговле России и Туркмении должна пройти до конца года
Лавров: межправкомиссия по торговле России и Туркмении пройдет до конца года