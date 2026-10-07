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"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело"
"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело"
"Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100%, заявил в среду генеральный директор... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:10+0300
2026-10-07T13:13+0300
сергей шишкарев
алексей лихачев
росатом
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100%, заявил в среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Несколько минут назад разрешилась главная интрига года в логистической индустрии страны. Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".Размер сделки при этом не раскрывается."Мы благодарны Сергею Шишкареву за без малого семь лет партнерства. Его профессиональный взгляд, опыт и компетенции серьезно помогли становлению логистического дивизиона госкорпорации", - добавил Лихачев.Ранее "Росатом" заявил, что намерен выкупить у Шишкарева его долю в 51% в группе компаний "Дело" и тем самым стать владельцем 100%.Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный Шишкаревым в 1993 году. В составе группы семь морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,5 миллиона ДФЭ и 10,5 миллиона тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,6 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
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сергей шишкарев, алексей лихачев, росатом
Сергей Шишкарев, Алексей Лихачев, Росатом
12:10 07.10.2026 (обновлено: 13:13 07.10.2026)
 
"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело"

"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело"

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100%, заявил в среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Несколько минут назад разрешилась главная интрига года в логистической индустрии страны. Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Размер сделки при этом не раскрывается.
"Мы благодарны Сергею Шишкареву за без малого семь лет партнерства. Его профессиональный взгляд, опыт и компетенции серьезно помогли становлению логистического дивизиона госкорпорации", - добавил Лихачев.
Ранее "Росатом" заявил, что намерен выкупить у Шишкарева его долю в 51% в группе компаний "Дело" и тем самым стать владельцем 100%.
Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный Шишкаревым в 1993 году. В составе группы семь морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,5 миллиона ДФЭ и 10,5 миллиона тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,6 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.
 
Сергей ШишкаревАлексей ЛихачевРосатом
 
 
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