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"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело"

"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело"

"Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100%, заявил в среду генеральный директор... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:10+0300

2026-10-07T12:10+0300

2026-10-07T13:13+0300

сергей шишкарев

алексей лихачев

росатом

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% доли в группе компаний "Дело" и тем самым стал владельцем 100%, заявил в среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев."Несколько минут назад разрешилась главная интрига года в логистической индустрии страны. Мы завершили процедуру по выкупу у Сергея Шишкарева его доли в группе компаний "Дело", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".Размер сделки при этом не раскрывается."Мы благодарны Сергею Шишкареву за без малого семь лет партнерства. Его профессиональный взгляд, опыт и компетенции серьезно помогли становлению логистического дивизиона госкорпорации", - добавил Лихачев.Ранее "Росатом" заявил, что намерен выкупить у Шишкарева его долю в 51% в группе компаний "Дело" и тем самым стать владельцем 100%.Группа компаний "Дело" - российский транспортно-логистический холдинг, основанный Шишкаревым в 1993 году. В составе группы семь морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов - 3,5 миллиона ДФЭ и 10,5 миллиона тонн зерна в год, наземных терминалов - 3,6 миллиона ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сергей шишкарев, алексей лихачев, росатом