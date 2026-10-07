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"Росатом" начинает консолидацию логистических активов

"Росатом" начинает консолидацию логистических активов - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" начинает консолидацию логистических активов

"Росатом" после выкупа доли в группе "Дело" у бизнесмена Сергея Шишкарева начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:12+0300

2026-10-07T12:12+0300

2026-10-07T12:39+0300

россия

финансы

алексей лихачев

сергей шишкарев

росатом

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" после выкупа доли в группе "Дело" у бизнесмена Сергея Шишкарева начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев."С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".Стратегические цели "Росатома" – это укрепление транспортного суверенитета России, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а вместе с ним – и Трансарктического транспортного коридора, подчеркнул Лихачев.По словам Лихачева, на сегодня логистический дивизион "Росатома" – безусловный лидер в своем сегменте. Совокупная доля активов госкорпорации на рынке перевалки контейнеров составляет 50%, в железнодорожных контейнерных перевозках — 44%, добавил он. "Росатом" работает во всех морских бассейнах России, располагает крупнейшим в стране контейнерным парком, владеет портовыми мощностями во Владивостоке, Калининграде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Находке, перечислил Лихачев."В результате сделки логистический дивизион "Росатома" уверенно вошел в топ-15 транспортных операторов стран БРИКС, куда входят компании таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Следующая задача — войти в топ-5 за счет дальнейшего развития международной морской логистики", - подчеркнул Лихачев.Для этого "Росатом" рассчитывает использовать как собственный потенциал, так и возможности международного партнерства, добавил он.

https://1prime.ru/20261007/likhachev-874021694.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом