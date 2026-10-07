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"Росатом" начинает консолидацию логистических активов - 07.10.2026, ПРАЙМ
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"Росатом" начинает консолидацию логистических активов
"Росатом" начинает консолидацию логистических активов - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" начинает консолидацию логистических активов
"Росатом" после выкупа доли в группе "Дело" у бизнесмена Сергея Шишкарева начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:12+0300
2026-10-07T12:39+0300
россия
финансы
алексей лихачев
сергей шишкарев
росатом
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" после выкупа доли в группе "Дело" у бизнесмена Сергея Шишкарева начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев."Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев."С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".Стратегические цели "Росатома" – это укрепление транспортного суверенитета России, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а вместе с ним – и Трансарктического транспортного коридора, подчеркнул Лихачев.По словам Лихачева, на сегодня логистический дивизион "Росатома" – безусловный лидер в своем сегменте. Совокупная доля активов госкорпорации на рынке перевалки контейнеров составляет 50%, в железнодорожных контейнерных перевозках — 44%, добавил он. "Росатом" работает во всех морских бассейнах России, располагает крупнейшим в стране контейнерным парком, владеет портовыми мощностями во Владивостоке, Калининграде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Находке, перечислил Лихачев."В результате сделки логистический дивизион "Росатома" уверенно вошел в топ-15 транспортных операторов стран БРИКС, куда входят компании таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Следующая задача — войти в топ-5 за счет дальнейшего развития международной морской логистики", - подчеркнул Лихачев.Для этого "Росатом" рассчитывает использовать как собственный потенциал, так и возможности международного партнерства, добавил он.
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россия, финансы, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом
РОССИЯ, Финансы, Алексей Лихачев, Сергей Шишкарев, Росатом
12:12 07.10.2026 (обновлено: 12:39 07.10.2026)
 
"Росатом" начинает консолидацию логистических активов

"Росатом" после выкупа доли в группе "Дело" начинает консолидацию логистических активов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" после выкупа доли в группе "Дело" у бизнесмена Сергея Шишкарева начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев.
"С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
Стратегические цели "Росатома" – это укрепление транспортного суверенитета России, обеспечение устойчивых международных перевозок и развитие Северного морского пути, а вместе с ним – и Трансарктического транспортного коридора, подчеркнул Лихачев.
По словам Лихачева, на сегодня логистический дивизион "Росатома" – безусловный лидер в своем сегменте. Совокупная доля активов госкорпорации на рынке перевалки контейнеров составляет 50%, в железнодорожных контейнерных перевозках — 44%, добавил он. "Росатом" работает во всех морских бассейнах России, располагает крупнейшим в стране контейнерным парком, владеет портовыми мощностями во Владивостоке, Калининграде, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Находке, перечислил Лихачев.
"В результате сделки логистический дивизион "Росатома" уверенно вошел в топ-15 транспортных операторов стран БРИКС, куда входят компании таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Следующая задача — войти в топ-5 за счет дальнейшего развития международной морской логистики", - подчеркнул Лихачев.
Для этого "Росатом" рассчитывает использовать как собственный потенциал, так и возможности международного партнерства, добавил он.
"Росатом" завершил выкуп у Шишкарева 51% в группе компаний "Дело"
12:10
 
РОССИЯФинансыАлексей ЛихачевСергей ШишкаревРосатом
 
 
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