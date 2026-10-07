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"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело"
"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ
"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело"
"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело", даст широкие возможности для их роста внутри госкорпорации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T13:12+0300
россия
алексей лихачев
сергей шишкарев
росатом
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело", даст широкие возможности для их роста внутри госкорпорации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он. Лихачев обратился к коллективу "Дела". "Сохранение вашего опыта и традиций - наш безусловный приоритет. Мы не просто сохраним рабочие места. У вас появятся широкие возможности для роста внутри "Росатома", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
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россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Сергей Шишкарев, Росатом
"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело"
Глава "Росатома" Лихачев заявил, что "Росатом" сохранит рабочие места сотрудников "Дела"
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело", даст широкие возможности для их роста внутри госкорпорации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он.
Лихачев обратился к коллективу "Дела".
"Сохранение вашего опыта и традиций - наш безусловный приоритет. Мы не просто сохраним рабочие места. У вас появятся широкие возможности для роста внутри "Росатома", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".