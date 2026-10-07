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"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело"

"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело" - 07.10.2026, ПРАЙМ

"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело"

"Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело", даст широкие возможности для их роста внутри госкорпорации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:13+0300

2026-10-07T12:13+0300

2026-10-07T13:12+0300

россия

алексей лихачев

сергей шишкарев

росатом

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. "Росатом" сохранит рабочие места сотрудников группы "Дело", даст широкие возможности для их роста внутри госкорпорации, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он. Лихачев обратился к коллективу "Дела". "Сохранение вашего опыта и традиций - наш безусловный приоритет. Мы не просто сохраним рабочие места. У вас появятся широкие возможности для роста внутри "Росатома", - сказал Лихачев, слова которого приводит "Росатом".

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россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом