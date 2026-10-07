https://1prime.ru/20261007/likhachev-874022294.html
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей
Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
россия
алексей лихачев
сергей шишкарев
росатом
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/29/826612962_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f92fec203df06400e8839947613d1183.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он. Формирование общего центра управления группой "Дело", FESCO и другими транспортной активами Росатома позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис, пояснил Лихачев, слова которого приводит "Росатом". "Консолидация активов позволит исключить дублирование инвестиционных вложений, что позволит в ближайшие 10 лет сэкономить до 100 миллиардов рублей", - подчеркнул Лихачев.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/29/826612962_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28ab4f0a7a3df6e386cee4d88eac407e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом, fesco
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Сергей Шишкарев, Росатом, FESCO
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей
Лихачев: консолидация логистических активов позволит сэкономить до 100 миллиардов рублей