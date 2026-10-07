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Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей

Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей

Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T12:13+0300

2026-10-07T12:13+0300

2026-10-07T12:13+0300

россия

алексей лихачев

сергей шишкарев

росатом

fesco

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он. Формирование общего центра управления группой "Дело", FESCO и другими транспортной активами Росатома позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис, пояснил Лихачев, слова которого приводит "Росатом". "Консолидация активов позволит исключить дублирование инвестиционных вложений, что позволит в ближайшие 10 лет сэкономить до 100 миллиардов рублей", - подчеркнул Лихачев.

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россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом, fesco