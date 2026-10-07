Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/likhachev-874022294.html
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей
Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:13+0300
2026-10-07T12:13+0300
россия
алексей лихачев
сергей шишкарев
росатом
fesco
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/29/826612962_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_f92fec203df06400e8839947613d1183.jpg
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он. Формирование общего центра управления группой "Дело", FESCO и другими транспортной активами Росатома позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис, пояснил Лихачев, слова которого приводит "Росатом". "Консолидация активов позволит исключить дублирование инвестиционных вложений, что позволит в ближайшие 10 лет сэкономить до 100 миллиардов рублей", - подчеркнул Лихачев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82661/29/826612962_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_28ab4f0a7a3df6e386cee4d88eac407e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алексей лихачев, сергей шишкарев, росатом, fesco
РОССИЯ, Алексей Лихачев, Сергей Шишкарев, Росатом, FESCO
12:13 07.10.2026
 
Консолидация логистических активов сэкономит до 100 миллиардов рублей

Лихачев: консолидация логистических активов позволит сэкономить до 100 миллиардов рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Лихачев
Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 07.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Консолидация логистических активов "Росатома" позволит исключить дублирование инвестиций и сэкономить до 100 миллиардов рублей за 10 лет, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Росатом" завершил выкуп у бизнесмена Сергея Шишкарева 51% в группе "Дело" и тем самым стал владельцем 100% в "Деле", заявил в среду Лихачев. С этого момента "Росатом" начинает окончательную консолидацию всех своих логистических активов, добавил он.
Формирование общего центра управления группой "Дело", FESCO и другими транспортной активами Росатома позволит выстроить единую систему мультимодальной логистики, включающую автомобильные, железнодорожные и морские перевозки, порты, экспедирование и бесшовный сервис, пояснил Лихачев, слова которого приводит "Росатом".
"Консолидация активов позволит исключить дублирование инвестиционных вложений, что позволит в ближайшие 10 лет сэкономить до 100 миллиардов рублей", - подчеркнул Лихачев.
 
РОССИЯАлексей ЛихачевСергей ШишкаревРосатомFESCO
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала