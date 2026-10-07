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Первая линия производства СПГ в Катаре готова к запуску - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Первая линия производства СПГ в Катаре готова к запуску
Первая линия производства СПГ в Катаре готова к запуску - 07.10.2026, ПРАЙМ
Первая линия производства СПГ в Катаре готова к запуску
Первая линия производства сжиженного природного газа (СПГ) в рамках расширения восточной части газового месторождения "Северное" (North Field East) в Катаре... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:08+0300
2026-10-07T16:08+0300
газ
катар
сша
иран
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Первая линия производства сжиженного природного газа (СПГ) в рамках расширения восточной части газового месторождения "Северное" (North Field East) в Катаре готова к запуску, первый СПГ ожидается в ноябре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Первая линия производства сжиженного природного газа в рамках проекта разработки западной части месторождения "Северное", реализуемого Qatar Energy, готова к вводу в эксплуатацию и, как ожидается, производство начнется в ноябре", - сообщает агентство. Как отмечает Рейтер, это может дать Катару возможность частично восстановить объемы производства СПГ, утраченные в связи с конфликтом между США и Ираном.
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газ, катар, сша, иран
Газ, КАТАР, США, ИРАН
16:08 07.10.2026
 
Первая линия производства СПГ в Катаре готова к запуску

Reuters: первая линия производства СПГ в Катаре готова к запуску в ноябре

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Первая линия производства сжиженного природного газа (СПГ) в рамках расширения восточной части газового месторождения "Северное" (North Field East) в Катаре готова к запуску, первый СПГ ожидается в ноябре, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Первая линия производства сжиженного природного газа в рамках проекта разработки западной части месторождения "Северное", реализуемого Qatar Energy, готова к вводу в эксплуатацию и, как ожидается, производство начнется в ноябре", - сообщает агентство.
Как отмечает Рейтер, это может дать Катару возможность частично восстановить объемы производства СПГ, утраченные в связи с конфликтом между США и Ираном.
 
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