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Крупнейшие маркетплейсы не планируют менять условия возврата товаров
Крупнейшие маркетплейсы не планируют менять условия возврата товаров - 07.10.2026, ПРАЙМ
Крупнейшие маркетплейсы не планируют менять условия возврата товаров
Российские крупнейшие маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров после вступления в силу закона о платформенной... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T00:31+0300
2026-10-07T00:31+0300
2026-10-07T00:31+0300
бизнес
финансы
россия
wildberries
ozon
яндекс маркет
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские крупнейшие маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров после вступления в силу закона о платформенной экономике, который дает им право взимать плату за это, рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Он закрепляет обязанность платформ обеспечить возможность возврата товара продавцу через пункт выдачи заказов, если доставка осуществлялась с использованием логистической инфраструктуры платформы. При этом расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки могут быть возложены на покупателя.
"Крупнейшие российские платформы не планируют менять привычные для пользователей сценарии и вводить плату за возврат качественных товаров. Так, в частности, для пользователей Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркета" порядок возврата останется прежним", - сообщили в АЦП.
Там объяснили, что площадки заинтересованы в том, чтобы процесс покупки и возврата оставался максимально простым и удобным для пользователя. Более того, платформы продолжают развивать сервисы, которые делают этот процесс проще.
"Если покупатель хочет отказаться от предоплаченного товара в пункте выдачи, например, если он не подошел, дополнительную заявку оформлять не требуется. Сотрудник пункта проверит товар на отсутствие дефектов и примет его обратно", - добавили в ассоциации.
Покупатель также может обратиться к продавцу через чат на площадке и оформить заявку на возврат при обнаружении недостатков - решение принимает продавец. Если же урегулировать вопрос не удалось, к рассмотрению ситуации может подключиться поддержка маркетплейса.
Среди прочего, площадка проверит, не был ли товар поврежден на складе или в пункте выдачи. Если подтверждается вина маркетплейса, стоимость товара компенсируется за его счет, пояснили в АЦП.
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бизнес, финансы, россия, wildberries, ozon, яндекс маркет
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
Крупнейшие маркетплейсы не планируют менять условия возврата товаров
АЦП: российские маркетплейсы не планируют менять привычные условия возврата товаров
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские крупнейшие маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров после вступления в силу закона о платформенной экономике, который дает им право взимать плату за это, рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ (АЦП).
С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Он закрепляет обязанность платформ обеспечить возможность возврата товара продавцу через пункт выдачи заказов, если доставка осуществлялась с использованием логистической инфраструктуры платформы. При этом расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки могут быть возложены на покупателя.
"Крупнейшие российские платформы не планируют менять привычные для пользователей сценарии и вводить плату за возврат качественных товаров. Так, в частности, для пользователей Wildberries, Ozon и "Яндекс Маркета" порядок возврата останется прежним", - сообщили в АЦП.
Там объяснили, что площадки заинтересованы в том, чтобы процесс покупки и возврата оставался максимально простым и удобным для пользователя. Более того, платформы продолжают развивать сервисы, которые делают этот процесс проще.
"Если покупатель хочет отказаться от предоплаченного товара в пункте выдачи, например, если он не подошел, дополнительную заявку оформлять не требуется. Сотрудник пункта проверит товар на отсутствие дефектов и примет его обратно", - добавили в ассоциации.
Покупатель также может обратиться к продавцу через чат на площадке и оформить заявку на возврат при обнаружении недостатков - решение принимает продавец. Если же урегулировать вопрос не удалось, к рассмотрению ситуации может подключиться поддержка маркетплейса.
Среди прочего, площадка проверит, не был ли товар поврежден на складе или в пункте выдачи. Если подтверждается вина маркетплейса, стоимость товара компенсируется за его счет, пояснили в АЦП.