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Матвиенко призвала женщин в России сочетать карьеру, семью и рождение детей

Матвиенко призвала женщин в России сочетать карьеру, семью и рождение детей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко призвала женщин в России сочетать карьеру, семью и рождение детей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работать над тем, чтобы женщины в России могли и далее безболезненно сочетать карьеру, семью и... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T07:46+0300

2026-10-07T07:46+0300

2026-10-07T07:46+0300

общество

бизнес

каспийское море

туркмения

валентина матвиенко

совет федерации

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ТУРКМЕНБАШИ, 7 окт - ПРАЙМ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала работать над тем, чтобы женщины в России могли и далее безболезненно сочетать карьеру, семью и рождение детей. "Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться. Нужно и дальше работать над тем, чтобы женщины могли безболезненно сочетать карьеру, семью, рождение детей, то есть в полной мере реализовать свой безграничный потенциал", - сказала она на пленарном заседании Международного форума (диалога женщин) "Роль женщин в поддержании мира и достижении устойчивого развития", который проходит в национальной туристической зоне "Аваза" на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от города Туркменбаши в Туркмении. По словам спикера Совета Федерации, женщины в России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют российские регионы и ряд ведомств. Она также добавила, что в России практически достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин - ученых-исследователей приблизилась к 40%. "В России наблюдается устойчивый рост женского предпринимательства: в 2024 году свой бизнес вели около 6 миллионов женщин. К 2026 году их число увеличилось еще на 300 тысяч. Почти каждый второй бизнес у нас – с женским лицом. Так, по данным на январь этого года, женщины составляли свыше 40% от общего числа всех зарегистрированных малых и средних предпринимателей в стране", - констатировала Матвиенко.

каспийское море

туркмения

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общество , бизнес, каспийское море, туркмения, валентина матвиенко, совет федерации