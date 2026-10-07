Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/merts-874023415.html
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС - 07.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон смогли достичь компромисса по вопросу запланированного отказа от автомобилей с двигателем... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:35+0300
2026-10-07T12:35+0300
бизнес
мировая экономика
германия
франция
фрг
фридрих мерц
эммануэль макрон
ес
handelsblatt
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874023415.jpg?1791365704
БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон смогли достичь компромисса по вопросу запланированного отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европейском союзе, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на трех инсайдеров. Правительство ФРГ нуждается в поддержке Франции в Совете Европейского союза, чтобы смягчить требования Еврокомиссии по отказу от производства автомобилей. Взамен Париж требует от Берлина ужесточить требования по планируемому закону ЕС об ускорении промышленного развития. "Германия и Франция планируют смягчить требования по отказу от ДВС. Франция пойдет Германии навстречу... взамен Германия идет на уступки по стратегии Buy European ("покупай европейское" - ред.)", - сообщает газета. По словам дипломатов ЕС, которые приводит газета, стороны достигли согласия по основным пунктам, однако отдельные детали все еще предстоит согласовать. Согласно информации издания, по действующему законодательству ЕС количество выбросов углекислого газа в атмосферу, производимых новыми автомобилями, к 2035 году должно сократиться на 100% - фактически это обозначает полный отказ от двигателей внутреннего сгорания. Однако Еврокомиссия под давлением Берлина уже снижала требования по количеству выбросов в декабре прошлого года - со 100% до 90%. Предполагалось, что оставшиеся 10% производители могли бы компенсировать за счет использования электро- и биотоплива, а также так называемой "зеленой стали", при производстве которой в атмосферу попадает минимальное количество выбросов углекислого газа. Теперь совместное предложение Германии и Франции, по данным Handelsblatt, состоит в том, чтобы сократить порог еще на 10%. Таким образом рассчитывается, что после 2035 года в ЕС примерно 27-29% новых автомобилей все еще будут обладать двигателями внутреннего сгорания.
германия
франция
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, германия, франция, фрг, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес, handelsblatt
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС, Handelsblatt
12:35 07.10.2026
 
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС

Handelsblatt: Мерц и Макрон достигли компромисса по вопросу отказа от автомобилей с ДВС

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон смогли достичь компромисса по вопросу запланированного отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европейском союзе, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на трех инсайдеров.
Правительство ФРГ нуждается в поддержке Франции в Совете Европейского союза, чтобы смягчить требования Еврокомиссии по отказу от производства автомобилей. Взамен Париж требует от Берлина ужесточить требования по планируемому закону ЕС об ускорении промышленного развития.
"Германия и Франция планируют смягчить требования по отказу от ДВС. Франция пойдет Германии навстречу... взамен Германия идет на уступки по стратегии Buy European ("покупай европейское" - ред.)", - сообщает газета.
По словам дипломатов ЕС, которые приводит газета, стороны достигли согласия по основным пунктам, однако отдельные детали все еще предстоит согласовать.
Согласно информации издания, по действующему законодательству ЕС количество выбросов углекислого газа в атмосферу, производимых новыми автомобилями, к 2035 году должно сократиться на 100% - фактически это обозначает полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
Однако Еврокомиссия под давлением Берлина уже снижала требования по количеству выбросов в декабре прошлого года - со 100% до 90%. Предполагалось, что оставшиеся 10% производители могли бы компенсировать за счет использования электро- и биотоплива, а также так называемой "зеленой стали", при производстве которой в атмосферу попадает минимальное количество выбросов углекислого газа.
Теперь совместное предложение Германии и Франции, по данным Handelsblatt, состоит в том, чтобы сократить порог еще на 10%. Таким образом рассчитывается, что после 2035 года в ЕС примерно 27-29% новых автомобилей все еще будут обладать двигателями внутреннего сгорания.
 
БизнесМировая экономикаГЕРМАНИЯФРАНЦИЯФРГФридрих МерцЭммануэль МакронЕСHandelsblatt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала