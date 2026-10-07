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СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС - 07.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон смогли достичь компромисса по вопросу запланированного отказа от автомобилей с двигателем... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T12:35+0300
2026-10-07T12:35+0300
2026-10-07T12:35+0300
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БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон смогли достичь компромисса по вопросу запланированного отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европейском союзе, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на трех инсайдеров.
Правительство ФРГ нуждается в поддержке Франции в Совете Европейского союза, чтобы смягчить требования Еврокомиссии по отказу от производства автомобилей. Взамен Париж требует от Берлина ужесточить требования по планируемому закону ЕС об ускорении промышленного развития.
"Германия и Франция планируют смягчить требования по отказу от ДВС. Франция пойдет Германии навстречу... взамен Германия идет на уступки по стратегии Buy European ("покупай европейское" - ред.)", - сообщает газета.
По словам дипломатов ЕС, которые приводит газета, стороны достигли согласия по основным пунктам, однако отдельные детали все еще предстоит согласовать.
Согласно информации издания, по действующему законодательству ЕС количество выбросов углекислого газа в атмосферу, производимых новыми автомобилями, к 2035 году должно сократиться на 100% - фактически это обозначает полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
Однако Еврокомиссия под давлением Берлина уже снижала требования по количеству выбросов в декабре прошлого года - со 100% до 90%. Предполагалось, что оставшиеся 10% производители могли бы компенсировать за счет использования электро- и биотоплива, а также так называемой "зеленой стали", при производстве которой в атмосферу попадает минимальное количество выбросов углекислого газа.
Теперь совместное предложение Германии и Франции, по данным Handelsblatt, состоит в том, чтобы сократить порог еще на 10%. Таким образом рассчитывается, что после 2035 года в ЕС примерно 27-29% новых автомобилей все еще будут обладать двигателями внутреннего сгорания.
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бизнес, мировая экономика, германия, франция, фрг, фридрих мерц, эммануэль макрон, ес, handelsblatt
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ФРГ, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, ЕС, Handelsblatt
СМИ: Мерц и Макрон достигли компромисса по отказу от ДВС в ЕС
Handelsblatt: Мерц и Макрон достигли компромисса по вопросу отказа от автомобилей с ДВС
БЕРЛИН, 7 окт - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон смогли достичь компромисса по вопросу запланированного отказа от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в Европейском союзе, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на трех инсайдеров.
Правительство ФРГ нуждается в поддержке Франции в Совете Европейского союза, чтобы смягчить требования Еврокомиссии по отказу от производства автомобилей. Взамен Париж требует от Берлина ужесточить требования по планируемому закону ЕС об ускорении промышленного развития.
"Германия и Франция планируют смягчить требования по отказу от ДВС. Франция пойдет Германии навстречу... взамен Германия идет на уступки по стратегии Buy European ("покупай европейское" - ред.)", - сообщает газета.
По словам дипломатов ЕС, которые приводит газета, стороны достигли согласия по основным пунктам, однако отдельные детали все еще предстоит согласовать.
Согласно информации издания, по действующему законодательству ЕС количество выбросов углекислого газа в атмосферу, производимых новыми автомобилями, к 2035 году должно сократиться на 100% - фактически это обозначает полный отказ от двигателей внутреннего сгорания.
Однако Еврокомиссия под давлением Берлина уже снижала требования по количеству выбросов в декабре прошлого года - со 100% до 90%. Предполагалось, что оставшиеся 10% производители могли бы компенсировать за счет использования электро- и биотоплива, а также так называемой "зеленой стали", при производстве которой в атмосферу попадает минимальное количество выбросов углекислого газа.
Теперь совместное предложение Германии и Франции, по данным Handelsblatt, состоит в том, чтобы сократить порог еще на 10%. Таким образом рассчитывается, что после 2035 года в ЕС примерно 27-29% новых автомобилей все еще будут обладать двигателями внутреннего сгорания.