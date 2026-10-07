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На юге России ввели системы накопления энергии на 350 МВт - 07.10.2026, ПРАЙМ
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На юге России ввели системы накопления энергии на 350 МВт
На юге России ввели системы накопления энергии на 350 МВт - 07.10.2026, ПРАЙМ
На юге России ввели системы накопления энергии на 350 МВт
Системы накопления электроэнергии (СНЭ) мощностью 350 МВт введены на юге России в январе-июле текущего года, еще 250 МВт правительство решило ввести на Дальнем... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:18+0300
2026-10-07T11:18+0300
россия
дальний восток
сергей цивилев
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Системы накопления электроэнергии (СНЭ) мощностью 350 МВт введены на юге России в январе-июле текущего года, еще 250 МВт правительство решило ввести на Дальнем Востоке, сообщило Минэнерго РФ. "В энергосистеме Юга за семь месяцев введено 350 МВт систем накопления электроэнергии. За август они позволили сэкономить порядка 100 миллионов рублей. Также применение накопителей сократило объем ограничений энергоснабжения потребителей в период планового ремонта и модернизации энергообъектов", - сообщило Минэнерго, ссылаясь на слова главы министерства Сергея Цивилева по итогам профильного совещания под руководством президента России Владимира Путина. "Говоря о следующих шагах по расширению применения СНЭ, министр отметил, что правительство России уже приняло решение о строительстве накопителей совокупной мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке", - добавили в Минэнерго. Системы накопления энергии востребованы в условиях распространения возобновляемой энергетики. Министр напомнил, что в общей сложности в России планируется ввести 6,2 ГВт такой генерации. "Предлагаем будущие конкурсы ВИЭ проводить с применением накопителей", - сказал Цивилев.
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россия, дальний восток, сергей цивилев, владимир путин
РОССИЯ, Дальний Восток, Сергей Цивилев, Владимир Путин
11:18 07.10.2026
 
На юге России ввели системы накопления энергии на 350 МВт

Минэнерго: на юге России введены системы накопления электроэнергии мощностью 350 МВт

© Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПлановый ремонт на линии электропередач
Плановый ремонт на линии электропередач
© Кирилл Брага
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Системы накопления электроэнергии (СНЭ) мощностью 350 МВт введены на юге России в январе-июле текущего года, еще 250 МВт правительство решило ввести на Дальнем Востоке, сообщило Минэнерго РФ.
"В энергосистеме Юга за семь месяцев введено 350 МВт систем накопления электроэнергии. За август они позволили сэкономить порядка 100 миллионов рублей. Также применение накопителей сократило объем ограничений энергоснабжения потребителей в период планового ремонта и модернизации энергообъектов", - сообщило Минэнерго, ссылаясь на слова главы министерства Сергея Цивилева по итогам профильного совещания под руководством президента России Владимира Путина.
"Говоря о следующих шагах по расширению применения СНЭ, министр отметил, что правительство России уже приняло решение о строительстве накопителей совокупной мощностью 250 МВт на Дальнем Востоке", - добавили в Минэнерго.
Системы накопления энергии востребованы в условиях распространения возобновляемой энергетики. Министр напомнил, что в общей сложности в России планируется ввести 6,2 ГВт такой генерации.
"Предлагаем будущие конкурсы ВИЭ проводить с применением накопителей", - сказал Цивилев.
 
РОССИЯДальний ВостокСергей ЦивилевВладимир Путин
 
 
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