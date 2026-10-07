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Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст
Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст - 07.10.2026, ПРАЙМ
Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст
Министерство финансов Финляндии предлагает стимулировать экономический рост повышением пенсионного возраста и отменой пособий по уходу за детьми, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T14:05+0300
2026-10-07T14:05+0300
2026-10-07T14:05+0300
общество
финляндия
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Финляндии предлагает стимулировать экономический рост повышением пенсионного возраста и отменой пособий по уходу за детьми, следует из доклада ведомства.
"Повышение пенсионного возраста и отмена пособия по уходу за ребенком могут оказать значительное влияние на занятость в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе ведомства "Доверие к будущему".
Представленный министерством доклад посвящен мерам правительства, которые могут быть приняты для стимулирования экономики страны и снижения отношения госдолга к ВВП.
Ранее в сентябре статистическое управление страны сообщало, что госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до рекордных 90,3% ВВП.
Также чиновники минфина предлагают произвести сокращение расходов в социальной сфере и здравоохранении, в частности, пересмотреть, какие виды лечения и обследования будут финансироваться из государственных средств.
Кроме того, министерство рассматривает возможность урезать субсидии и налоговые льготы для компаний. В планах ведомства также произвести сокращение числа муниципалитетов, что должно помочь сэкономить 220 миллионов евро.
В свою очередь еще ранее минфин предложил госбюджет на будущий год с дефицитом почти в 13 миллиардов евро.
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общество , финляндия
Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст
Минфин Финляндии предложил стимулировать экономику повышением пенсионного возраста
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Финляндии предлагает стимулировать экономический рост повышением пенсионного возраста и отменой пособий по уходу за детьми, следует из доклада ведомства.
"Повышение пенсионного возраста и отмена пособия по уходу за ребенком могут оказать значительное влияние на занятость в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе ведомства "Доверие к будущему".
Представленный министерством доклад посвящен мерам правительства, которые могут быть приняты для стимулирования экономики страны и снижения отношения госдолга к ВВП.
Ранее в сентябре статистическое управление страны сообщало, что госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до рекордных 90,3% ВВП.
Также чиновники минфина предлагают произвести сокращение расходов в социальной сфере и здравоохранении, в частности, пересмотреть, какие виды лечения и обследования будут финансироваться из государственных средств.
Кроме того, министерство рассматривает возможность урезать субсидии и налоговые льготы для компаний. В планах ведомства также произвести сокращение числа муниципалитетов, что должно помочь сэкономить 220 миллионов евро.
В свою очередь еще ранее минфин предложил госбюджет на будущий год с дефицитом почти в 13 миллиардов евро.