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Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст

Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст

Министерство финансов Финляндии предлагает стимулировать экономический рост повышением пенсионного возраста и отменой пособий по уходу за детьми, следует из... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:05+0300

2026-10-07T14:05+0300

2026-10-07T14:05+0300

общество

финляндия

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов Финляндии предлагает стимулировать экономический рост повышением пенсионного возраста и отменой пособий по уходу за детьми, следует из доклада ведомства. "Повышение пенсионного возраста и отмена пособия по уходу за ребенком могут оказать значительное влияние на занятость в долгосрочной перспективе", - говорится в докладе ведомства "Доверие к будущему". Представленный министерством доклад посвящен мерам правительства, которые могут быть приняты для стимулирования экономики страны и снижения отношения госдолга к ВВП. Ранее в сентябре статистическое управление страны сообщало, что госдолг Финляндии за пять лет вырос с 75% до рекордных 90,3% ВВП. Также чиновники минфина предлагают произвести сокращение расходов в социальной сфере и здравоохранении, в частности, пересмотреть, какие виды лечения и обследования будут финансироваться из государственных средств. Кроме того, министерство рассматривает возможность урезать субсидии и налоговые льготы для компаний. В планах ведомства также произвести сокращение числа муниципалитетов, что должно помочь сэкономить 220 миллионов евро. В свою очередь еще ранее минфин предложил госбюджет на будущий год с дефицитом почти в 13 миллиардов евро.

финляндия

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общество , финляндия