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Минфин разместил ОФЗ на 39,1 миллиарда рублей

Минфин разместил ОФЗ на 39,1 миллиарда рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минфин разместил ОФЗ на 39,1 миллиарда рублей

Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T14:48+0300

2026-10-07T14:48+0300

2026-10-07T14:50+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин России разместил на безлимитном аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года на 39,129 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 134,371 миллиарда, говорится в сообщении министерства. Цена отсечения составила 85,562% от номинала, средневзвешенная цена - 85,5626% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,63% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,63% годовых. Выручка от размещения - 35,745 миллиарда рублей. "Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона", - сообщило министерство.

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