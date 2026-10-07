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Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей

Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:11+0300

2026-10-07T16:11+0300

2026-10-07T16:11+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до 153,8 миллиарда долларов, сообщает Минфин России. "По состоянию на 1 октября 2026 г. объем ФНБ составил 12 984 611,6 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 153 794,5 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте. Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,8 триллиона рублей или 45,01 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах. По состоянию на 1 октября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 184,4 китайских юаней, 131,66 килограмма золота в обезличенной форме, на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 1,33 миллиарда рублей, отмечается в материалах.

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финансы, россия, фнб, банк россии, минфин рф