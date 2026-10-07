Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/minfin-874038277.html
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:11+0300
2026-10-07T16:11+0300
финансы
россия
фнб
банк россии
минфин рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874038277.jpg?1791378718
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до 153,8 миллиарда долларов, сообщает Минфин России. "По состоянию на 1 октября 2026 г. объем ФНБ составил 12 984 611,6 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 153 794,5 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте. Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,8 триллиона рублей или 45,01 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах. По состоянию на 1 октября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 184,4 китайских юаней, 131,66 килограмма золота в обезличенной форме, на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 1,33 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, фнб, банк россии, минфин рф
Финансы, РОССИЯ, ФНБ, Банк России, Минфин РФ
16:11 07.10.2026
 
Объем ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей

Минфин: ФНБ за сентябрь сократился на 210,3 млрд рублей, до 12,985 трлн рублей

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за сентябрь сократился на 210,3 миллиарда рублей, до 12,985 триллиона рублей, а в долларах - на 350 миллионов, до 153,8 миллиарда долларов, сообщает Минфин России.
"По состоянию на 1 октября 2026 г. объем ФНБ составил 12 984 611,6 млн рублей или 5,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 год..., что эквивалентно 153 794,5 млн долл. США", - говорится в материалах на сайте.
Объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 3,8 триллиона рублей или 45,01 миллиарда долларов (1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 год), отмечается в материалах.
По состоянию на 1 октября на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 184,4 китайских юаней, 131,66 килограмма золота в обезличенной форме, на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ – 1,33 миллиарда рублей, отмечается в материалах.
 
ФинансыРОССИЯФНББанк РоссииМинфин РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала