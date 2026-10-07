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Минфин доразместил ОФЗ на 41,9 миллиарда рублей

Минфин доразместил ОФЗ на 41,9 миллиарда рублей - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минфин доразместил ОФЗ на 41,9 миллиарда рублей

Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года - на... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T17:15+0300

2026-10-07T17:15+0300

2026-10-07T17:17+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин России доразместил после аукциона облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года - на 41,867 миллиарда рублей по номиналу, говорится в сообщении министерства. Цена размещения составила 85,5626% от номинала. Доходность по цене размещения - 16,63% годовых. Выручка от размещения - 38,246 миллиарда рублей. Ранее в среду Минфин в ходе аукциона разместил ОФЗ 26252 на 39,129 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 134,371 миллиарда. Цена отсечения составила 85,562% от номинала, средневзвешенная цена - 85,5626% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 16,63% годовых, средневзвешенная доходность - также 16,63% годовых. Выручка от размещения - 35,745 миллиарда рублей. Таким образом, совокупный объем размещения составил 80,996 миллиарда рублей, выручка от размещения - 73,991 миллиарда.

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