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Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи
Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи - 07.10.2026, ПРАЙМ
Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи
Минфин России подготовил проекты законов о расширении возможности электронной связи для взаимодействия с юридическими лицами, сообщает министерство. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T19:16+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проекты законов о расширении возможности электронной связи для взаимодействия с юридическими лицами, сообщает министерство. "Минфин России разработал проекты федеральных законов, предусматривающие возможность использования адреса электронной почты для связи с юридическим лицом, а также механизм перехода юридических лиц на использование адреса электронной почты для связи с третьими лицами. Соответствующие документы размещены на портале regulation.gov.ru", - говорится в материалах на сайте. Изменения подготовлены в рамках плана мероприятий ("дорожная карта") по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства РФ, уточняется в материалах. По действующему законодательству юрлица обязаны использовать для связи с третьими лицами физический адрес, что часто является для них источником дополнительных расходов (аренда, содержание офиса), пояснили в Минфине. "Предлагаемые изменения позволят сократить расходы юридических лиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде", - указывается в материалах. Переход на использование адреса электронной почты будет добровольным с возможностью в любой момент отказаться от его использования в пользу традиционных форм взаимодействия (физический адрес), подчеркнули в министерстве. Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юрлица в форме общества с ограниченной ответственностью при соблюдении установленных условий, отмечается в материалах. Так, компания должна являться субъектом МСП, осуществлять нелицензируемые виды деятельности и не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке, а глава компании должен проживать в РФ, уточняется в материалах. Госрегистрация юрлица, использующего адрес электронной почты для связи с третьими лицами, будет осуществляться по месту жительства руководителя этого юрлица. "Адрес руководителя будет использоваться для постановки на учет в налоговом органе и определения подведомственности и подсудности при рассмотрении дел с участием такого юридического лица", - сказано в материалах. Адрес электронной почты будет использоваться исключительно для того, чтобы обеспечить официальное юридически значимое взаимодействие, подчеркнули в Минфине.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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технологии, россия, финансы, минфин, минфин рф, мсп
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Минфин, Минфин РФ, МСП
19:16 07.10.2026
 
Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи

Минфин подготовил проекты законов о расширении возможности электронной связи для юрлиц

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проекты законов о расширении возможности электронной связи для взаимодействия с юридическими лицами, сообщает министерство.
"Минфин России разработал проекты федеральных законов, предусматривающие возможность использования адреса электронной почты для связи с юридическим лицом, а также механизм перехода юридических лиц на использование адреса электронной почты для связи с третьими лицами. Соответствующие документы размещены на портале regulation.gov.ru", - говорится в материалах на сайте.
Изменения подготовлены в рамках плана мероприятий ("дорожная карта") по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства РФ, уточняется в материалах.
По действующему законодательству юрлица обязаны использовать для связи с третьими лицами физический адрес, что часто является для них источником дополнительных расходов (аренда, содержание офиса), пояснили в Минфине.
"Предлагаемые изменения позволят сократить расходы юридических лиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде", - указывается в материалах.
Переход на использование адреса электронной почты будет добровольным с возможностью в любой момент отказаться от его использования в пользу традиционных форм взаимодействия (физический адрес), подчеркнули в министерстве.
Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юрлица в форме общества с ограниченной ответственностью при соблюдении установленных условий, отмечается в материалах.
Так, компания должна являться субъектом МСП, осуществлять нелицензируемые виды деятельности и не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке, а глава компании должен проживать в РФ, уточняется в материалах.
Госрегистрация юрлица, использующего адрес электронной почты для связи с третьими лицами, будет осуществляться по месту жительства руководителя этого юрлица. "Адрес руководителя будет использоваться для постановки на учет в налоговом органе и определения подведомственности и подсудности при рассмотрении дел с участием такого юридического лица", - сказано в материалах.
Адрес электронной почты будет использоваться исключительно для того, чтобы обеспечить официальное юридически значимое взаимодействие, подчеркнули в Минфине.
 
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