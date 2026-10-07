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Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи

Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минфин подготовил законопроекты о расширении возможности электронной связи

Минфин России подготовил проекты законов о расширении возможности электронной связи для взаимодействия с юридическими лицами, сообщает министерство. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T19:16+0300

2026-10-07T19:16+0300

2026-10-07T19:16+0300

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минфин России подготовил проекты законов о расширении возможности электронной связи для взаимодействия с юридическими лицами, сообщает министерство. "Минфин России разработал проекты федеральных законов, предусматривающие возможность использования адреса электронной почты для связи с юридическим лицом, а также механизм перехода юридических лиц на использование адреса электронной почты для связи с третьими лицами. Соответствующие документы размещены на портале regulation.gov.ru", - говорится в материалах на сайте. Изменения подготовлены в рамках плана мероприятий ("дорожная карта") по достижению ключевых показателей эффективности реализации национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года, утвержденного распоряжением правительства РФ, уточняется в материалах. По действующему законодательству юрлица обязаны использовать для связи с третьими лицами физический адрес, что часто является для них источником дополнительных расходов (аренда, содержание офиса), пояснили в Минфине. "Предлагаемые изменения позволят сократить расходы юридических лиц, которым не нужен офис и которые могут вести свою хозяйственную деятельность практически полностью в электронном виде", - указывается в материалах. Переход на использование адреса электронной почты будет добровольным с возможностью в любой момент отказаться от его использования в пользу традиционных форм взаимодействия (физический адрес), подчеркнули в министерстве. Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юрлица в форме общества с ограниченной ответственностью при соблюдении установленных условий, отмечается в материалах. Так, компания должна являться субъектом МСП, осуществлять нелицензируемые виды деятельности и не оказывать профессиональные услуги на финансовом рынке, а глава компании должен проживать в РФ, уточняется в материалах. Госрегистрация юрлица, использующего адрес электронной почты для связи с третьими лицами, будет осуществляться по месту жительства руководителя этого юрлица. "Адрес руководителя будет использоваться для постановки на учет в налоговом органе и определения подведомственности и подсудности при рассмотрении дел с участием такого юридического лица", - сказано в материалах. Адрес электронной почты будет использоваться исключительно для того, чтобы обеспечить официальное юридически значимое взаимодействие, подчеркнули в Минфине.

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технологии, россия, финансы, минфин, минфин рф, мсп