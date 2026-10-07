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Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники

Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники

Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T16:29+0300

2026-10-07T16:29+0300

2026-10-07T16:29+0300

бизнес

сельское хозяйство

антон алиханов

минсельхоз

минпромторг

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке "Золотая осень". "В этом году, если успеем, и если хотите, Оксана Николаевна (Лут, глава Минсельхоза РФ - ред.), 600 миллионов еще из наших источников мы вам готовы дополнительно передать, и надеемся, что это еще 250 машин дополнительных позволит нашим селянам приобрести", - сказал министр. Он отметил, что министерство также продолжает финансирование затрат производителей такой техники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг