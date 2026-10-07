Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/minpromtorg-874039287.html
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:29+0300
2026-10-07T16:29+0300
бизнес
сельское хозяйство
антон алиханов
минсельхоз
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874039287.jpg?1791379776
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке "Золотая осень". "В этом году, если успеем, и если хотите, Оксана Николаевна (Лут, глава Минсельхоза РФ - ред.), 600 миллионов еще из наших источников мы вам готовы дополнительно передать, и надеемся, что это еще 250 машин дополнительных позволит нашим селянам приобрести", - сказал министр. Он отметил, что министерство также продолжает финансирование затрат производителей такой техники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сельское хозяйство, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг
Бизнес, Сельское хозяйство, Антон Алиханов, Минсельхоз, Минпромторг
16:29 07.10.2026
 
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники

Минпромторг до конца года направит 600 миллионов рублей на льготный лизинг сельхозтехники

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке "Золотая осень".
"В этом году, если успеем, и если хотите, Оксана Николаевна (Лут, глава Минсельхоза РФ - ред.), 600 миллионов еще из наших источников мы вам готовы дополнительно передать, и надеемся, что это еще 250 машин дополнительных позволит нашим селянам приобрести", - сказал министр.
Он отметил, что министерство также продолжает финансирование затрат производителей такой техники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
 
БизнесСельское хозяйствоАнтон АлихановМинсельхозМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала