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Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T16:29+0300
2026-10-07T16:29+0300
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бизнес
сельское хозяйство
антон алиханов
минсельхоз
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке "Золотая осень".
"В этом году, если успеем, и если хотите, Оксана Николаевна (Лут, глава Минсельхоза РФ - ред.), 600 миллионов еще из наших источников мы вам готовы дополнительно передать, и надеемся, что это еще 250 машин дополнительных позволит нашим селянам приобрести", - сказал министр.
Он отметил, что министерство также продолжает финансирование затрат производителей такой техники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
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бизнес, сельское хозяйство, антон алиханов, минсельхоз, минпромторг
Бизнес, Сельское хозяйство, Антон Алиханов, Минсельхоз, Минпромторг
Минпромторг направит 600 млн руб на льготный лизинг сельхозтехники
Минпромторг до конца года направит 600 миллионов рублей на льготный лизинг сельхозтехники
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России до конца года готов направить дополнительно 600 миллионов рублей на программу льготного лизинга сельскохозяйственной техники, заявил глава ведомства Антон Алиханов в рамках пленарного заседания на выставке "Золотая осень".
"В этом году, если успеем, и если хотите, Оксана Николаевна (Лут, глава Минсельхоза РФ - ред.), 600 миллионов еще из наших источников мы вам готовы дополнительно передать, и надеемся, что это еще 250 машин дополнительных позволит нашим селянам приобрести", - сказал министр.
Он отметил, что министерство также продолжает финансирование затрат производителей такой техники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.