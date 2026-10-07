https://1prime.ru/20261007/minpromtorg-874042827.html

Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств

Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств - 07.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств

Минпромторг России предлагает усилить контроль за оборотом ряда жизненно необходимых лекарственных препаратов с помощью цифровых инструментов мониторинга,... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:00+0300

2026-10-07T18:00+0300

2026-10-07T18:00+0300

технологии

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874042827.jpg?1791385248

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает усилить контроль за оборотом ряда жизненно необходимых лекарственных препаратов с помощью цифровых инструментов мониторинга, соответствующий проект документа размещен на портале официального публикования проектов нормативных актов. "Предлагается внести изменения в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП), которые направлены на усиление контроля за оборотом лекарств, в том числе препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - прокомментировали в Минпромторге. Там уточнили, что для этого планируется использовать цифровые инструменты системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. "Изменения, предлагаемые проектом постановления, позволят пресекать реализацию сомнительных лекарств населению за счет информации, содержащейся в ФГИС МДЛП", - поясняют в министерстве. Также предлагаемые меры позволят повысить функциональность и стабильность работы системы и обеспечат более эффективное реагирование на риски незаконного оборота лекарственных препаратов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, минпромторг