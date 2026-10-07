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Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств
Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств - 07.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств
Минпромторг России предлагает усилить контроль за оборотом ряда жизненно необходимых лекарственных препаратов с помощью цифровых инструментов мониторинга,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:00+0300
2026-10-07T18:00+0300
технологии
минпромторг
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает усилить контроль за оборотом ряда жизненно необходимых лекарственных препаратов с помощью цифровых инструментов мониторинга, соответствующий проект документа размещен на портале официального публикования проектов нормативных актов. "Предлагается внести изменения в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП), которые направлены на усиление контроля за оборотом лекарств, в том числе препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - прокомментировали в Минпромторге. Там уточнили, что для этого планируется использовать цифровые инструменты системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения. "Изменения, предлагаемые проектом постановления, позволят пресекать реализацию сомнительных лекарств населению за счет информации, содержащейся в ФГИС МДЛП", - поясняют в министерстве. Также предлагаемые меры позволят повысить функциональность и стабильность работы системы и обеспечат более эффективное реагирование на риски незаконного оборота лекарственных препаратов.
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технологии, минпромторг
Технологии, Минпромторг
18:00 07.10.2026
 
Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом жизненно важных лекарств

Минпромторг предложил усилить контроль за оборотом ряда жизненно необходимых лекарств

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает усилить контроль за оборотом ряда жизненно необходимых лекарственных препаратов с помощью цифровых инструментов мониторинга, соответствующий проект документа размещен на портале официального публикования проектов нормативных актов.
"Предлагается внести изменения в положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (ФГИС МДЛП), которые направлены на усиление контроля за оборотом лекарств, в том числе препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", - прокомментировали в Минпромторге.
Там уточнили, что для этого планируется использовать цифровые инструменты системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.
"Изменения, предлагаемые проектом постановления, позволят пресекать реализацию сомнительных лекарств населению за счет информации, содержащейся в ФГИС МДЛП", - поясняют в министерстве.
Также предлагаемые меры позволят повысить функциональность и стабильность работы системы и обеспечат более эффективное реагирование на риски незаконного оборота лекарственных препаратов.
 
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