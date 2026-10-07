Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ - 07.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261007/minstroy-874043333.html
В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ
В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ - 07.10.2026, ПРАЙМ
В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ
В России планируется направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ в регионах за четыре года, рассказали РИА Недвижимость в проектной дирекции Минстроя... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T18:13+0300
2026-10-07T18:13+0300
россия
жкх
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874043333.jpg?1791385996
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ в регионах за четыре года, рассказали РИА Недвижимость в проектной дирекции Минстроя России. Ранее правительство России подготовило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Как отметили в проектной дирекции Минстроя, в 2027-2029 годах на модернизацию ЖКХ планируется направить примерно по 47 миллиардов рублей. "Крупнейшая доля средств придется на 2030 год, когда на реализацию проекта планируется направить 69,5 миллиарда рублей", - добавил собеседник агентства. Как уточнил он, общий объем средств на обновление коммунальных сетей в 89 регионах с 2025 по 2030 год составит более 291 миллиарда рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, жкх
РОССИЯ, ЖКХ
18:13 07.10.2026
 
В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ

В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ за четыре года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ в регионах за четыре года, рассказали РИА Недвижимость в проектной дирекции Минстроя России.
Ранее правительство России подготовило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы.
Как отметили в проектной дирекции Минстроя, в 2027-2029 годах на модернизацию ЖКХ планируется направить примерно по 47 миллиардов рублей. "Крупнейшая доля средств придется на 2030 год, когда на реализацию проекта планируется направить 69,5 миллиарда рублей", - добавил собеседник агентства.
Как уточнил он, общий объем средств на обновление коммунальных сетей в 89 регионах с 2025 по 2030 год составит более 291 миллиарда рублей.
 
РОССИЯЖКХ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала