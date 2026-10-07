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В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ

В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ - 07.10.2026, ПРАЙМ

В России планируют направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ

В России планируется направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ в регионах за четыре года, рассказали РИА Недвижимость в проектной дирекции Минстроя... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T18:13+0300

2026-10-07T18:13+0300

2026-10-07T18:13+0300

россия

жкх

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. В России планируется направить 211 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ в регионах за четыре года, рассказали РИА Недвижимость в проектной дирекции Минстроя России. Ранее правительство России подготовило проект федерального бюджета на 2027-2029 годы. Как отметили в проектной дирекции Минстроя, в 2027-2029 годах на модернизацию ЖКХ планируется направить примерно по 47 миллиардов рублей. "Крупнейшая доля средств придется на 2030 год, когда на реализацию проекта планируется направить 69,5 миллиарда рублей", - добавил собеседник агентства. Как уточнил он, общий объем средств на обновление коммунальных сетей в 89 регионах с 2025 по 2030 год составит более 291 миллиарда рублей.

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россия, жкх