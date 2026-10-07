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В Черном море ликвидировали открытое горение нефти на танкере
В Черном море ликвидировали открытое горение нефти на танкере - 07.10.2026, ПРАЙМ
В Черном море ликвидировали открытое горение нефти на танкере
Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря, открытое горение ликвидировано,... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T11:56+0300
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря, открытое горение ликвидировано, сообщило министерство. Накануне Минтранс сообщал, что танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти. "Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря. Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.
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бизнес, черное море
В Черном море ликвидировали открытое горение нефти на танкере
В Минтрансе сообщили о ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер у побережья Черного моря, открытое горение ликвидировано, сообщило министерство.
Накануне Минтранс сообщал, что танкер "Афрамакс Рио" под флагом Либерии подвергся атаке безэкипажных катеров у побережья Черного моря, в акватории было зафиксировано открытое горение нефти.
"Министр транспорта Андрей Никитин провел заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря. Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.