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Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев - 07.10.2026, ПРАЙМ
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Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев
Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев
Российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов в 2026 году, правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:00+0300
2026-10-07T15:00+0300
бизнес
россия
михаил мишустин
сельское хозяйство
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов в 2026 году, правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях. Есть сложности с топливом и логистикой грузов", - сказал он. "Президент поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна, в том числе, закупку в резерв. Правительством также был предпринят ряд мер", - добавил Мишустин. Так, прежде всего были выделены дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Для улучшения ситуации с поставками топлива правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Кроме того, в октябре правительство РФ разрешило производителям топлива до конца года учитывать его поставки АЗС, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо, в нормативе продаж на бирже.
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бизнес, россия, михаил мишустин, сельское хозяйство
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Сельское хозяйство
15:00 07.10.2026
 
Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев

Мишустин: агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов в 2026 году

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов в 2026 году, правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях. Есть сложности с топливом и логистикой грузов", - сказал он.
"Президент поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна, в том числе, закупку в резерв. Правительством также был предпринят ряд мер", - добавил Мишустин.
Так, прежде всего были выделены дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне.
Для улучшения ситуации с поставками топлива правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
Кроме того, в октябре правительство РФ разрешило производителям топлива до конца года учитывать его поставки АЗС, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо, в нормативе продаж на бирже.
 
БизнесРОССИЯМихаил МишустинСельское хозяйство
 
 
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