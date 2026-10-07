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Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев

Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о сложностях с топливом и логистикой у аграриев

Российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов в 2026 году, правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:00+0300

2026-10-07T15:00+0300

2026-10-07T15:00+0300

бизнес

россия

михаил мишустин

сельское хозяйство

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российский агробизнес испытывает сложности с топливом и логистикой грузов в 2026 году, правительство оказывает меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "В текущем сезоне агробизнес работает в непростых условиях. Есть сложности с топливом и логистикой грузов", - сказал он. "Президент поддержал инициативу оказать помощь сельхозпроизводителям по продаже зерна, в том числе, закупку в резерв. Правительством также был предпринят ряд мер", - добавил Мишустин. Так, прежде всего были выделены дополнительные субсидии на железнодорожные перевозки, чтобы компенсировать нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Для улучшения ситуации с поставками топлива правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. Кроме того, в октябре правительство РФ разрешило производителям топлива до конца года учитывать его поставки АЗС, с которыми в регионах заключены соглашения о ценах на топливо, в нормативе продаж на бирже.

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бизнес, россия, михаил мишустин, сельское хозяйство