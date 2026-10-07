https://1prime.ru/20261007/mishustin-874032815.html
Мишустин рассказал о результатах уборочной кампании в России
Мишустин рассказал о результатах уборочной кампании в России - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о результатах уборочной кампании в России
Российские аграрии собрали больше пшеницы, рапса и фруктов, чем в прошлом году, но итоговых результатов еще нужно подождать, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:02+0300
2026-10-07T15:02+0300
2026-10-07T15:02+0300
сельское хозяйство
россия
михаил мишустин
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали больше пшеницы, рапса и фруктов, чем в прошлом году, но итоговых результатов еще нужно подождать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Окончательных результатов уборочной кампании нужно еще немного подождать. Но и пшеницы, рапса и фруктов уже собрано больше, чем в прошлом году", - сказал он. Кроме того, есть прирост по рыбоводству, производству свинины и яиц, подчеркнул премьер-министр. По его словам, есть продвижение и по другим направлениям развития агропромышленного комплекса. Ранее, в октябре, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании, собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей.
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сельское хозяйство, россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев
Мишустин рассказал о результатах уборочной кампании в России
Премьер Мишустин: аграрии собрали больше пшеницы, рапса и фруктов
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Российские аграрии собрали больше пшеницы, рапса и фруктов, чем в прошлом году, но итоговых результатов еще нужно подождать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"Окончательных результатов уборочной кампании нужно еще немного подождать. Но и пшеницы, рапса и фруктов уже собрано больше, чем в прошлом году", - сказал он.
Кроме того, есть прирост по рыбоводству, производству свинины и яиц, подчеркнул премьер-министр. По его словам, есть продвижение и по другим направлениям развития агропромышленного комплекса.
Ранее, в октябре, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании, собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей.