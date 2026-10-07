https://1prime.ru/20261007/mishustin-874032938.html

Мишустин поздравил сотрудников АПК с профессиональным праздником

Мишустин поздравил сотрудников АПК с профессиональным праздником - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин поздравил сотрудников АПК с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников АПК с профессиональным праздником. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:03+0300

2026-10-07T15:03+0300

2026-10-07T15:10+0300

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников АПК с профессиональным праздником. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "В воскресенье будет отмечаться День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Благодаря вашим стараниям люди могут приобретать качественные отечественные продукты питания", - сказал Мишустин на пленарном заседании. Он подчеркнул, что именно сотрудники агропрома обеспечивают продовольственную безопасность России, и поблагодарил сотрудников АПК за нелегкий труд, за любовь к своему делу, заботу о стране.

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михаил мишустин