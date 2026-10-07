https://1prime.ru/20261007/mishustin-874033253.html
Мишустин рассказал о росте экспорта продукции АПК
Мишустин рассказал о росте экспорта продукции АПК - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о росте экспорта продукции АПК
Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса выросли более чем на 15% на конец сентября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:05+0300
2026-10-07T15:05+0300
2026-10-07T15:05+0300
россия
сельское хозяйство
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса выросли более чем на 15% на конец сентября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "По данным на конец сентября, объемы экспорта продукции АПК выросли более чем на 15%, что подтверждает наличие серьезного спроса в мире на отечественное продовольствие и сельскохозяйственное сырье", - сказал Мишустин на пленарном заседании.
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россия, сельское хозяйство, михаил мишустин
РОССИЯ, Сельское хозяйство, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте экспорта продукции АПК
Мишустин: объемы экспорта продукции АПК выросли более чем на 15% на конец сентября
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса выросли более чем на 15% на конец сентября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"По данным на конец сентября, объемы экспорта продукции АПК выросли более чем на 15%, что подтверждает наличие серьезного спроса в мире на отечественное продовольствие и сельскохозяйственное сырье", - сказал Мишустин на пленарном заседании.