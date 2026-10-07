https://1prime.ru/20261007/mishustin-874033341.html

Мишустин отметил хорошие результаты в сфере продовольственной безопасности

Мишустин отметил хорошие результаты в сфере продовольственной безопасности - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил хорошие результаты в сфере продовольственной безопасности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил хорошие результаты в сфере технологического обеспечения продовольственной безопасности, уровень независимости в этой... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:06+0300

2026-10-07T15:06+0300

2026-10-07T15:06+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил хорошие результаты в сфере технологического обеспечения продовольственной безопасности, уровень независимости в этой сфере увеличился на 12%. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Для повышения конкурентоспособности агросектора год назад запустили еще один национальный проект. По технологическому обеспечению продовольственной безопасности. Что дало хорошие результаты – уровень независимости в этой сфере увеличился на 12%. Причем положительная динамика есть по каждому из ключевых направлений", - сказал Мишустин на пленарном заседании.

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россия, михаил мишустин