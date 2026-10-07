https://1prime.ru/20261007/mishustin-874033439.html

Мишустин наградил сотрудников российского АПК

Мишустин наградил сотрудников российского АПК - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин наградил сотрудников российского АПК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выставки "Золотая осень-2026" наградил сотрудников российского АПК государственными наградами за заслуги в области... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:06+0300

2026-10-07T15:06+0300

2026-10-07T15:11+0300

россия

михаил мишустин

минсельхоз

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выставки "Золотая осень-2026" наградил сотрудников российского АПК государственными наградами за заслуги в области сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки. Мишустин отметил высокое качество продуктов отечественного производства и пожелал, чтобы Россия в ближайшем будущем могла себя обеспечивать всеми продуктами питания - от растениеводства до животноводства. Лауреатам вручили благодарность президента РФ, орден Дружбы, медали "За труды по сельскому хозяйству" и почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, михаил мишустин, минсельхоз