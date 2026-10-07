https://1prime.ru/20261007/mishustin-874033439.html
Мишустин наградил сотрудников российского АПК
Мишустин наградил сотрудников российского АПК - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин наградил сотрудников российского АПК
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выставки "Золотая осень-2026" наградил сотрудников российского АПК государственными наградами за заслуги в области... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:06+0300
2026-10-07T15:06+0300
2026-10-07T15:11+0300
россия
михаил мишустин
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874033439.jpg?1791375074
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выставки "Золотая осень-2026" наградил сотрудников российского АПК государственными наградами за заслуги в области сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки. Мишустин отметил высокое качество продуктов отечественного производства и пожелал, чтобы Россия в ближайшем будущем могла себя обеспечивать всеми продуктами питания - от растениеводства до животноводства. Лауреатам вручили благодарность президента РФ, орден Дружбы, медали "За труды по сельскому хозяйству" и почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации". Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, минсельхоз
РОССИЯ, Михаил Мишустин, Минсельхоз
Мишустин наградил сотрудников российского АПК
Мишустин наградил сотрудников российского АПК государственными наградами
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках выставки "Золотая осень-2026" наградил сотрудников российского АПК государственными наградами за заслуги в области сельского хозяйства, передает корреспондент РИА Новости.
Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки.
Мишустин отметил высокое качество продуктов отечественного производства и пожелал, чтобы Россия в ближайшем будущем могла себя обеспечивать всеми продуктами питания - от растениеводства до животноводства.
Лауреатам вручили благодарность президента РФ, орден Дружбы, медали "За труды по сельскому хозяйству" и почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации".
Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере АПК. Крупнейший аграрный форум проводится Минсельхозом России ежегодно с 1999 года. Выставка приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.