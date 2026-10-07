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Правительство рассмотрит пролонгацию льготного кредитования для аграриев

Правительство рассмотрит пролонгацию льготного кредитования для аграриев - 07.10.2026, ПРАЙМ

Правительство рассмотрит пролонгацию льготного кредитования для аграриев

Кабмин в ближайшее время рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до одного года в регионах, где выращивают значительные... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:07+0300

2026-10-07T15:07+0300

2026-10-07T15:07+0300

сельское хозяйство

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кабмин в ближайшее время рассмотрит возможность пролонгации льготного кредитования для аграриев на срок до одного года в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "В самое ближайшее время рассмотрим пролонгацию кредитования для аграриев на срок до одного года. Если они работают в регионах, где выращивают значительные объемы зерновых, то смогут продлить льготные краткосрочные займы", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании. Он отметил, что такая же возможность должна быть предоставлена и тем предпринимателям в АПК, которым в результате техногенной чрезвычайной ситуации был нанесен существенный ущерб из-за ограничения производства, реализации и транспортировки агропродукции. "Кроме того, дадим право заемщикам восстановить льготную ставку по коротким кредитам, которые они брали после 1 января 2025 года. Дополнительными мерами поддержки смогут воспользоваться сельхозпроизводители и переработчики во многих регионах", - сказал Мишустин. По его словам, такой подход позволит не просто снизить нагрузку для отрасли, но и начать готовиться к посевной кампании следующего года. "Будет способствовать стабилизации предприятий агропрома. Что поможет быстрее преодолеть текущие сложности. В том числе – для выполнения обязательств перед партнерами на внешних рынках", - подчеркнул Мишустин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, бизнес, михаил мишустин