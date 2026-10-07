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Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев
Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев - 07.10.2026, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев
Кабмин РФ в среду обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, в регионе введен режим ЧС, им требуется помощь, заявил... | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:08+0300
2026-10-07T15:08+0300
2026-10-07T15:08+0300
сельское хозяйство
россия
крым
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ в среду обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, в регионе введен режим ЧС, им требуется помощь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Сегодня, на заседании кабинета министров, обсудим вопрос о предоставлении Крыму средств для аграриев. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации и АПК там требуется помощь. Направим им свыше 1,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что средства пойдут птицеводам, на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.
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сельское хозяйство, россия, крым, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РОССИЯ, КРЫМ, Михаил Мишустин
Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев
Мишустин: правительство обсудит предоставление Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ в среду обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, в регионе введен режим ЧС, им требуется помощь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"Сегодня, на заседании кабинета министров, обсудим вопрос о предоставлении Крыму средств для аграриев. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации и АПК там требуется помощь. Направим им свыше 1,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что средства пойдут птицеводам, на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.