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Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев

Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев - 07.10.2026, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев

Кабмин РФ в среду обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, в регионе введен режим ЧС, им требуется помощь, заявил... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:08+0300

2026-10-07T15:08+0300

2026-10-07T15:08+0300

сельское хозяйство

россия

крым

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ в среду обсудит вопрос о предоставлении Крыму 1,5 миллиарда рублей для аграриев, в регионе введен режим ЧС, им требуется помощь, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Сегодня, на заседании кабинета министров, обсудим вопрос о предоставлении Крыму средств для аграриев. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации и АПК там требуется помощь. Направим им свыше 1,5 миллиарда рублей", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что средства пойдут птицеводам, на поддержку производства фруктов и агротехнологические работы.

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сельское хозяйство, россия, крым, михаил мишустин