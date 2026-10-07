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Мишустин заявил о росте показателя самообеспеченности семенами в России

Мишустин заявил о росте показателя самообеспеченности семенами в России - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин заявил о росте показателя самообеспеченности семенами в России

Показатель самообеспеченности семенами в России составляет почти 70%, активно растет применение отечественных семян тех культур, по которым ранее была высокая... | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:13+0300

2026-10-07T15:13+0300

2026-10-07T15:13+0300

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Показатель самообеспеченности семенами в России составляет почти 70%, активно растет применение отечественных семян тех культур, по которым ранее была высокая зависимость от зарубежной селекции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Председатель правительства РФ в среду принимает участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Активно растет применение отечественных семян именно тех культур, по которым ранее была высокая зависимость от зарубежной селекции. Это подсолнечник, рапс, сахарная свекла, а также соя и кукуруза. В целом показатель самообеспеченности семенами составляет почти 70%", - сказал Мишустин на пленарном заседании. Он отметил, что для ускорения этого процесса на базе Тимирязевского геномного центра создана специальная платформа, которая позволит сократить сроки вывода на рынок новых сортов и гибридов до двух-трех лет. "Ее уже активно применяют во многих научных школах. И на экспозиции "Золотой осени" представлены такие успехи, достигнутые, в частности, в Башкирии", - добавил премьер.

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россия, михаил мишустин