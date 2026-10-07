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Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники
Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники
Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране. | 07.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-07T15:16+0300
2026-10-07T15:16+0300
2026-10-07T15:16+0300
россия
промышленность
минск
михаил мишустин
иннопром
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МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране.
Глава кабмина в среду принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"Есть ощутимые результаты и в модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году появится первый российский селекционный комбайн. Мы сегодня его видели, он здесь представлен на выставке. Как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с нашими белорусскими партнерами, белорусскими коллегами. Говорили об этом сотрудничестве на "Иннопроме" в Минске на прошлой неделе", - сказал Мишустин.
Он отметил, что также продолжается работа по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли.
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россия, промышленность, минск, михаил мишустин, иннопром
РОССИЯ, Промышленность, МИНСК, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники
Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники и оборудования в России
МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране.
Глава кабмина в среду принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026".
"Есть ощутимые результаты и в модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году появится первый российский селекционный комбайн. Мы сегодня его видели, он здесь представлен на выставке. Как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с нашими белорусскими партнерами, белорусскими коллегами. Говорили об этом сотрудничестве на "Иннопроме" в Минске на прошлой неделе", - сказал Мишустин.
Он отметил, что также продолжается работа по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли.