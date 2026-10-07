https://1prime.ru/20261007/mishustin-874034342.html

Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники

Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники - 07.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин отметил ощутимые результаты модернизации сельхозтехники

Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране. | 07.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-07T15:16+0300

2026-10-07T15:16+0300

2026-10-07T15:16+0300

россия

промышленность

минск

михаил мишустин

иннопром

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/874034342.jpg?1791375367

МОСКВА, 7 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин указал на ощутимые результаты модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования в стране. Глава кабмина в среду принял участие в работе XXVIII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень-2026". "Есть ощутимые результаты и в модернизации сельскохозяйственной техники и оборудования. В этом году появится первый российский селекционный комбайн. Мы сегодня его видели, он здесь представлен на выставке. Как и целый ряд других интересных разработок, которые создавались в том числе с нашими белорусскими партнерами, белорусскими коллегами. Говорили об этом сотрудничестве на "Иннопроме" в Минске на прошлой неделе", - сказал Мишустин. Он отметил, что также продолжается работа по переводу аграрных сервисов в электронный формат для повышения эффективности отрасли.

минск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, минск, михаил мишустин, иннопром